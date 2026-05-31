Финландия надделя срещу Канада в шоу на обрати и ще спори за световната титла

Отборът на Финландия е вторият финалист на Световното първенство по хокей на лед в Швейцария. Скандинавците се класираха за решаващия мач след успех с 4:2 (1:2 3:0 0:0) срещу Канада.

Европейците успяха да открият резултата в първата третина след попадение на Патрик Пуистола (3:30), но не само че не съумяха да задържат аванса си, но и допуснаха пълен обрат. “Кленовите листа” успяха да поведат след головете на Томас Роберт (8:17) и Дилън Холоуей (14:26).

Втората третина обаче донесе повече радости за финландците, които този път отново поведоха и дори го направиха доста по-убедително, вкарвайки три безответни гола. Те бяха дело на Александър Барков (0:49), Конста Хелениус (11:28) и Аату Рати (12:50).

През третата част нови попадения не паднаха и така скандинавците си гарантираха финала.

В спор за златните медали Финландия ще играе с домакина на форума Швейцария, който отнесе Норвегия в другия полуфинал и попречи на изцяло скандинавско дерби.

И двата заключителни мача от турнира предстоят в днешния 31-ви май (неделя). От 16:30 часа българско време е малкият финал между Канада и Норвегия, а в битката за трофея Швейцария и Норвегия излизат на леда в 21:20 часа. Срещите ще бъдат в Цюрих.

