Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Първо място за Ива Карадимова на състезание по ски скок в Словения

Първо място за Ива Карадимова на състезание по ски скок в Словения

  • 30 май 2026 | 15:22
  • 130
  • 0
Първо място за Ива Карадимова на състезание по ски скок в Словения

Състезателите от Б националния отбор по ски скок, както и деца от клуб Бояна тийм, взеха участие в състезание, организирано от ски клуба в Жири (Словения). В надпреварата се включиха 90 спортисти от всички възрастови групи, включително мъже и жени.

На 60 метровата шанца Ива Карадимова направи опити от 51 и 50 метра, с които спечели първото място при момичетата до 15 години.

Данаил Павлович е шести, Весела Карадимова - 12-а и Виктория Кръстанова 14-а, като и двете девойки участваха при жените.

При малките Максим Кирилов завърши трети, Мира Клисурска е пета, а Никола Драганов - шести, съобщават от БФ Ски.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Каролина спечели титлата на Изток и ще играе срещу Вегас във финала за Купа "Стенли"

Каролина спечели титлата на Изток и ще играе срещу Вегас във финала за Купа "Стенли"

  • 30 май 2026 | 10:11
  • 827
  • 0
Състезание по биатлон за всеки в Южния парк тази събота

Състезание по биатлон за всеки в Южния парк тази събота

  • 29 май 2026 | 12:59
  • 600
  • 0
Норвегия и Швейцария оформиха финалната четворка на Световното

Норвегия и Швейцария оформиха финалната четворка на Световното

  • 29 май 2026 | 09:44
  • 4730
  • 6
Почина една от легендите на НХЛ

Почина една от легендите на НХЛ

  • 28 май 2026 | 23:12
  • 3122
  • 2
Канада и Финландия са първите полуфиналисти на световното първенство по хокей на лед

Канада и Финландия са първите полуфиналисти на световното първенство по хокей на лед

  • 28 май 2026 | 20:22
  • 4096
  • 3
Ураганите от Каролина удариха мощно Монреал

Ураганите от Каролина удариха мощно Монреал

  • 28 май 2026 | 09:15
  • 2120
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 14819
  • 25
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 11869
  • 95
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 6641
  • 21
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 6068
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 15232
  • 66
Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

  • 30 май 2026 | 15:35
  • 9339
  • 7