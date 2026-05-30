Първо място за Ива Карадимова на състезание по ски скок в Словения

Състезателите от Б националния отбор по ски скок, както и деца от клуб Бояна тийм, взеха участие в състезание, организирано от ски клуба в Жири (Словения). В надпреварата се включиха 90 спортисти от всички възрастови групи, включително мъже и жени.

На 60 метровата шанца Ива Карадимова направи опити от 51 и 50 метра, с които спечели първото място при момичетата до 15 години.

Данаил Павлович е шести, Весела Карадимова - 12-а и Виктория Кръстанова 14-а, като и двете девойки участваха при жените.

При малките Максим Кирилов завърши трети, Мира Клисурска е пета, а Никола Драганов - шести, съобщават от БФ Ски.

