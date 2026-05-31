Норвегия с първи медал от Световно първенство след победа над Канада

Канадският национален отбор по хокей на лед, който винаги е фаворит за световната титла, този път се превърна в разочарованието на първенството, след като падна и в мача за бронзовите медали.

Норвегия ги победи с 3:2 с продължение (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) и за първи път в историята на хокея на лед се окичи с медал – бронзов. Така скандинавците подобриха собственото си най-добро постижение, което е 5-о място от 1951-а година.

Това е третата поредна година, в която канадците напускат Световното първенство без медал, след като завършиха четвърти през 2024 г. и загубиха на четвъртфиналите през 2025 г. От друга страна, Норвегия може да отпразнува исторически първи бронзов медал, подобрявайки предишното си най-добро класиране от четвърто място през 1951 г.

Канадският вратар Джет Грийвс беше виновен за първия гол на Норвегия в 6:44 минута от началото на първия период. Кристиан Косастул вкара шайбата в мрежата, а Грийвс напусна полето си, за да я вкара в трапеца зад вратата си. Вратарят на Калъмбъс в НХЛ обаче не успя да изчисти, притиснат от Емилио Петерсен, който пък грабна шайбата и се завъртя обратно пред вратата, за да я вкара в неохраняваната мрежа.

Преднината на Норвегия се удвои в 12:29 минута от началото на втората половина, когато Стиен Солберг отправи удар от синята линия, който уцели канадския защитник Зак Уайтклауд право в бедрото, а рикошетът се оказа неспасяаем за вратаря. Канада най-накрая се разписа, след като тимът вкара допълнителен нападател в третия период, а Робърт Томас вкара 1:16 минути преди края. И без да се отказват, те вкараха още един късен гол чрез Томас само 7,4 секунди преди края, сривайки временно мечтата на норвежците.

След като отправиха 42 удара към вратаря на Норвегия Хенрик Хаукеланд през целия мач, те най-после стигнаха до продължения три на три. Срещата между отборите в системата с всеки измежду двата отбора също изискваше продължение, като Канада триумфира с 6-5 .

Но аутсайдерите норвежци надделяха, след като Ноа Стийн надделя над Грийвс с победния гол 3:32 минути след началото на продълженията. По-късно днес от 21.20 часа е финалната среща за световната титла между отборите на Финландия и Швейцария.

Канада беше виновна, че не се възползва от шансовете си, като в четири случая можеха да реализират с числено превъзходство. „Очевидно сме много разочаровани“, каза Томас пред медиите след мача. „Освежихме състава днес и искахме да излезем силни и да играем за честта си и за медала след това“, каза нападателят на Сейнт Луис Блус. „Не сме се предали лесно, но явно ще бъдем разочаровани от резултата днес.“

Голямата звезда Сидни Кросби призна, че Канада не е реализирала нито едно от четирите си възможности, когато са били с предимство на леда.

„Имахме своите шансове днес“, каза той. „Играта ни с човек повече сякаш ни навреди малко, тъй като не успяхме да реализираме нито веднъж. Признавам, че вратарят им игра наистина добре и направи няколко страхотни спасявания, и направи това, което трябваше да направи в мач като този.“

Снимки: Gettyimages