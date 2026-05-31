Швейцария унищожи Норвегия и стигна финала на Световното по хокей

Домакинът Швейцария не остави шансове на Норвегия и победи с 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) и се класира за финала на Световното първенство по хокей на лед за трета поредна година. Техен съперник в мача за титлата ще бъде някой от Финландия и Канада, които играят по-късно днес във втория полуфинал.

Норвежците, които малко очаквано стигнаха до полуфинал за първи път от 1951 г., държаха нулево равенство срещу Швейцария почти до края на първата третина. Но Кристоф Бертчи откри резултата в 17:36 минута през стена от норвежки бранители пред вратата.

Носени от ентусиазираната публика в Цюрих, швейцарците на практика решиха изхода от мача след три безответни гола във втория период. Точни бяха Денис Малгин, Кен Ягер и Дамиен Риат. Паралелно с доминацията на Швейцария, в отбора на Норвегия започна са се усеща умора и те често спираха атаките с нарушения.

В 4:27 минута на третия период при числено превъзходство Нико Хишиер направи 5:0, а крайното 6:0 беше дело на Тео Тошет 2:26 минути преди последната съдийска сирена.

Норвегия вече постигна най-доброто си класиране на Световно първенство по хокей на лед, тъй като ще завърши поне на 4-ото място, като дори има шанс да се пребори за бронзов медал Швейцария пък ще играе на финал за световната титла за шести път, но и в петте досегашни участия там те са търпели поражения.

