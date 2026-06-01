Финландия ликува с пета световна титла в хокея на лед

  • 1 юни 2026 | 09:50
Конста Хелениус донесе пета титла на Финландия от Световното първенство по хокей на лед със „златен гол“ в продължението на финала в Цюрих, спечелен с 1:0 срещу Швейцария.

Финалът в Цюрих предложи тактическа битка и силни изяви на двамата вратари. Редовното време завърши без попадения, въпреки шансовете и пред двете врати, а защитите на двата отбора доминираха през по-голямата част от срещата. Гол на Финландия беше отменен в първата част, а до края на срещата никой не успя да излезе напред в резултата.

Джеси Пулюярви удари гредата в първите 30 секунди на продължението, а след 70:42 изиграни минути 20-годишният Хелениус изстреля неспасяем удар във вратата на Швейцария и се превърна в герой за Финландия, донасяйки първа световна титла на страната си от 2022 година насам.

„Винаги съм си мечтал да вкарам този гол, а сега се случи. Защитавахме се добре и това беше планът, да запазим двубоя оспорван. Нямаше да им позволим да отбележат лесни голове, както направихме миналия мач, така че това беше планът и той сработи добре“, заяви голмайсториът Хелениус, цитиран от агенция Ройтерс.

След загубата  от САЩ в мача за трофея през миналата година, швейцарците отново завършиха на второ място заради допуснато попадение отвъд редовното време. Така те вече са участвали в шест финала на Световното първенство без да го спечелят нито веднъж.

В мача за третото място Норвегия победи Канада с 3:2 след продължение, спечелвайки първи медал от турнира.

