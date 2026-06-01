Националните отбори на България с нови автобуси

След като само преди по-малко от две седмици бяха представени новите екипи на Националните отбори по баскетбол и ключовото партньорство с GSA, днес стана ясно, че Българската федерация е осигурила и нови модерни автобуси, които ще возят представителните ни отбори. Представянето на новите возила съвпадна със заминаването на Националния отбор жени, който от днес започва своята подготовка в Самоков за международния турнир в Гърция.

„Работим в посока да осигурим все по-добри условия на отборите ни, за да могат те да се фокусират единствено и само в добрата подготовка и мисъл за баскетбол“, споделя Николай Рашков, директор на националните отбори на България по баскетбол.

На мъжкия Национален отбор предстои изключително важната баскетболна среща с Норвегия, която ще се играе на 5 юли в Арена Ботевград и за която билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.

