Какво се случи до този момент във финалната серия между Балкан и Локомотив Пловдив

Финалната серия между отборите на Балкан и Локомотив Пловдив в Sesame Национална баскетболна лига е изключително емоционална и интересна, а сблъсъците между двата отбора продължават, като до момента ботевградчани водят с 2-1 победи (б.р. играе се до три успеха от пет мача). Мач №4 е на 1 юни (понеделник) от 19:15 часа в зала "Сила" в Пловдив, а ето и какво се случи до тук.

Двубоите за титлата започнаха на 25 май в "Арена Ботевград", като тогава домакините успяха да изковат убедителен успех с 88-73, въпреки че до почивката гостите от Пловдив стояха добре в мача, но натрупани фаулове на основни играчи оказа влияние върху случващото се на паркета.

Във втория мач в Ботевград баскетболистите на Асен Николов стартираха изключително убедително, като в даден момент дори поведоха с 15 точки, но бързо изпуснаха преднината си. Въпреки че 2 минути преди края на срещата Локо излезе напред с 10 точки, изумителен Травис Макконико бе в основата на връщането в мача на Балкан, а негова изключителна точна стрелба от далечно разстояние прати мача в продължение. Там домакините успяха да се възползват от психологическото си преимущество и спечелиха мача с 94-89, за да поведат с 2-0 в серията.

Среща №3 в зала "Сила" в Пловдив се изигра пред препълнени трибуни вчера (30 май), а домакините успяха да се поздравят с успеха (82-77), след убийствен мач на американския гард Девърл Рамзи, който наниза 33 точки за "смърфовете". Така "черно-белите" успяха да намалят изоставането си в серията, която ще продължи утре със сблъсък в Пловдив.

Ако пък се стигне до пети решаващ мач за титлата, то той ще се изиграе на 5 юни (петък) от 19:15 часа в "Арена Ботевград".

Снимки: Борислав Цветанов