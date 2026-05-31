Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Какво се случи до този момент във финалната серия между Балкан и Локомотив Пловдив

Какво се случи до този момент във финалната серия между Балкан и Локомотив Пловдив

  • 31 май 2026 | 13:29
  • 953
  • 0

Финалната серия между отборите на Балкан и Локомотив Пловдив в Sesame Национална баскетболна лига е изключително емоционална и интересна, а сблъсъците между двата отбора продължават, като до момента ботевградчани водят с 2-1 победи (б.р. играе се до три успеха от пет мача). Мач №4 е на 1 юни (понеделник) от 19:15 часа в зала "Сила" в Пловдив, а ето и какво се случи до тук.

16 Локомотив Пловдив 82:77 Балкан

Двубоите за титлата започнаха на 25 май в "Арена Ботевград", като тогава домакините успяха да изковат убедителен успех с 88-73, въпреки че до почивката гостите от Пловдив стояха добре в мача, но натрупани фаулове на основни играчи оказа влияние върху случващото се на паркета.

Във втория мач в Ботевград баскетболистите на Асен Николов стартираха изключително убедително, като в даден момент дори поведоха с 15 точки, но бързо изпуснаха преднината си. Въпреки че 2 минути преди края на срещата Локо излезе напред с 10 точки, изумителен Травис Макконико бе в основата на връщането в мача на Балкан, а негова изключителна точна стрелба от далечно разстояние прати мача в продължение. Там домакините успяха да се възползват от психологическото си преимущество и спечелиха мача с 94-89, за да поведат с 2-0 в серията.

Среща №3 в зала "Сила" в Пловдив се изигра пред препълнени трибуни вчера (30 май), а домакините успяха да се поздравят с успеха (82-77), след убийствен мач на американския гард Девърл Рамзи, който наниза 33 точки за "смърфовете". Така "черно-белите" успяха да намалят изоставането си в серията, която ще продължи утре със сблъсък в Пловдив.

Ако пък се стигне до пети решаващ мач за титлата, то той ще се изиграе на 5 юни (петък) от 19:15 часа в "Арена Ботевград".

16 Локомотив Пловдив 82:77 Балкан
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

НБА ще има нов шампион! Сан Антонио елиминира Оклахома в седмия мач

НБА ще има нов шампион! Сан Антонио елиминира Оклахома в седмия мач

  • 31 май 2026 | 06:49
  • 9273
  • 12
Кръстан Кръстанов пред Sportal.bg: Нашият лозунг е битка докрай, мисля, че го показахме

Кръстан Кръстанов пред Sportal.bg: Нашият лозунг е битка докрай, мисля, че го показахме

  • 30 май 2026 | 22:51
  • 1774
  • 0
Кръстомир Михов пред Sportal.bg: Знаем, че можем и ще се борим да го направим

Кръстомир Михов пред Sportal.bg: Знаем, че можем и ще се борим да го направим

  • 30 май 2026 | 22:39
  • 1309
  • 1
Йован Попович пред Sportal.bg: Играхме малко по-слабо в защита

Йован Попович пред Sportal.bg: Играхме малко по-слабо в защита

  • 30 май 2026 | 22:28
  • 1368
  • 0
Асен Николов пред Sportal.bg: Благодарен съм на момчетата, класата може да се купи с пари, но сърцето - не

Асен Николов пред Sportal.bg: Благодарен съм на момчетата, класата може да се купи с пари, но сърцето - не

  • 30 май 2026 | 22:13
  • 2013
  • 1
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

  • 30 май 2026 | 21:17
  • 30158
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

  • 31 май 2026 | 10:19
  • 13151
  • 43
Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

  • 31 май 2026 | 11:04
  • 12494
  • 8
Христо Янев: Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА

Христо Янев: Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА

  • 31 май 2026 | 12:51
  • 2767
  • 10
Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

  • 31 май 2026 | 09:37
  • 18429
  • 71
„Династия“ и „легенда“: Световната преса възхвалява дубъла на ПСЖ в Шампионската лига

„Династия“ и „легенда“: Световната преса възхвалява дубъла на ПСЖ в Шампионската лига

  • 31 май 2026 | 10:18
  • 4916
  • 2
Започва втората седмица на "Ролан Гарос", ето какво да очакваме от ден 8

Започва втората седмица на "Ролан Гарос", ето какво да очакваме от ден 8

  • 31 май 2026 | 12:39
  • 4235
  • 1