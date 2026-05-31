Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ето кога Везенков и Олимпиакос ще се сблъскат с Панатинайкос за титлата в Гърция

Ето кога Везенков и Олимпиакос ще се сблъскат с Панатинайкос за титлата в Гърция

  • 31 май 2026 | 17:37
  • 593
  • 0
Ето кога Везенков и Олимпиакос ще се сблъскат с Панатинайкос за титлата в Гърция

Отборите на Олимпиакос с българската баскетболна звезда Александър Везенков в състава си и Панатинайкос ще се изправят един срещу друг във финалната серия на гръцката лига. А ето и кога са мачовете между двата гранда на Южната ни съседка.

Първият двубой ще се изиграе на 3 юни (сряда) от 21:00 часа в "Двореца на Мира и Приятелството", след като Олимпиакос спечели домакинското предимство, завършвайки на първо място в редовния сезон.

Мач №2 е на 5 юни (петък) от 21:00 часа в "Телеком Център" в олимпийския комплекс ОАКА в Атина.

Третата среща е предвидена за 8 юни, като началният час отново е 21:00, а тя ще бъде в Пирея.

Ако се стигне до четвърти сблъсък то той ще върне двата отбора отново в ОАКА на 10 юни, като началният час е 21:00 часа.

Евентуален пети мач е предвиден за 13 юни от 18:00 часа в залата на Олимпиакос.

Играе се до три успеха от пет двубоя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Атаман вече започна психологическа война с Олимпиакос: По-добри сме от тях!

Атаман вече започна психологическа война с Олимпиакос: По-добри сме от тях!

  • 31 май 2026 | 17:41
  • 533
  • 0
Феновете на Балкан отново "атакуват" Пловдив за мач №4 с Локо

Феновете на Балкан отново "атакуват" Пловдив за мач №4 с Локо

  • 31 май 2026 | 15:14
  • 1573
  • 2
Какво се случи до този момент във финалната серия между Балкан и Локомотив Пловдив

Какво се случи до този момент във финалната серия между Балкан и Локомотив Пловдив

  • 31 май 2026 | 13:29
  • 4085
  • 4
НБА ще има нов шампион! Сан Антонио елиминира Оклахома в седмия мач

НБА ще има нов шампион! Сан Антонио елиминира Оклахома в седмия мач

  • 31 май 2026 | 06:49
  • 10193
  • 12
Кръстан Кръстанов пред Sportal.bg: Нашият лозунг е битка докрай, мисля, че го показахме

Кръстан Кръстанов пред Sportal.bg: Нашият лозунг е битка докрай, мисля, че го показахме

  • 30 май 2026 | 22:51
  • 1853
  • 0
Кръстомир Михов пред Sportal.bg: Знаем, че можем и ще се борим да го направим

Кръстомир Михов пред Sportal.bg: Знаем, че можем и ще се борим да го направим

  • 30 май 2026 | 22:39
  • 1380
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 4511
  • 12
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 3761
  • 12
ПСЖ се прибра и празнува из Париж

ПСЖ се прибра и празнува из Париж

  • 31 май 2026 | 18:32
  • 596
  • 0
Арсенал излезе на парад (гледайте на живо)

Арсенал излезе на парад (гледайте на живо)

  • 31 май 2026 | 16:37
  • 7567
  • 22
Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

  • 31 май 2026 | 14:41
  • 27236
  • 116
Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

  • 31 май 2026 | 14:24
  • 8374
  • 4