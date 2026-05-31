Ето кога Везенков и Олимпиакос ще се сблъскат с Панатинайкос за титлата в Гърция

Отборите на Олимпиакос с българската баскетболна звезда Александър Везенков в състава си и Панатинайкос ще се изправят един срещу друг във финалната серия на гръцката лига. А ето и кога са мачовете между двата гранда на Южната ни съседка.

Първият двубой ще се изиграе на 3 юни (сряда) от 21:00 часа в "Двореца на Мира и Приятелството", след като Олимпиакос спечели домакинското предимство, завършвайки на първо място в редовния сезон.

Мач №2 е на 5 юни (петък) от 21:00 часа в "Телеком Център" в олимпийския комплекс ОАКА в Атина.

Третата среща е предвидена за 8 юни, като началният час отново е 21:00, а тя ще бъде в Пирея.

Ако се стигне до четвърти сблъсък то той ще върне двата отбора отново в ОАКА на 10 юни, като началният час е 21:00 часа.

Евентуален пети мач е предвиден за 13 юни от 18:00 часа в залата на Олимпиакос.

Играе се до три успеха от пет двубоя.

