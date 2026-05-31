Феновете на Балкан отново "атакуват" Пловдив за мач №4 с Локо

Отборът на Балкан отново ще има сериозна подкрепа от трибуните в зала "Сила" по време на четвъртия мач от финалната серия между ботевградчани и Локомотив Пловдив в Sesame Национална баскетболна лига. Мачът е утре (1 юни) от 19:15 часа в Пловдив, а по информация на Sportal.bg организираната агитка на гостите е от 120 човека, които ще "дерат гърла" за своите любимци.

Този брой билети се отпуска по правилник на тима - гост, като това е 10% от капацитета на спорното съоръжение, в което ще се изиграе двубоят.

Какво се случи до този момент във финалната серия между Балкан и Локомотив Пловдив

Очаква се агитката на "смърфовете" да бъде доста сериозна и за този сблъсък, като в мач №3 трибуните бяха изпълнени до краен предел, а феновете създаваха изключителна атмосфера.

До момента Балкан води с 2-1 успеха в серията за титлата в елита на българския баскетбол. При евентуален успех над Локо утре, тимът воден от Йован Попович ще бъде новият шампион. Ако пък "черно-белите" спечелят срещата, то пети мач на 5 юни (петък) ще реши носителя на трофея в "Арена Ботевград".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов