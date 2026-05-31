Академик Бултекс 99 се раздели с Константин Паисиев

Академик Бултекс 99 се разделя с Константин Паисиев след края на сезона, информираха от клуба.

"Дойде по-късно през сезона, но от първия момент беше точно там, където трябва — на паркета и до съотборниците си.

Константин Паисиев донесе енергия, характер и присъствие, което се усети както в играта, така и извън нея.

Кратко, но запомнящо се. Такива са истинските академици", написаха от клуба и благодариха на Константин Паисиев, като му пожелаха много успехи в следващия етап от кариерата му.

