  Sportal.bg
  Тенис
  3. Жоао Фонсека продължава да прави фурор на "Ролан Гарос", посече още едно голямо име

Жоао Фонсека продължава да прави фурор на "Ролан Гарос", посече още едно голямо име

Бразилецът Жоао Фонсека победи Каспер Рууд и достига до първия си четвъртфинал на турнир от Големия шлем.

Два дни след като навакса два сета изоставане, за да елиминира 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович, бразилската звезда победи Каспер Рууд със 7:5, 7:6(8), 5:7, 6:2, за да достигне до четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция по тенис.

Точно както срещу Джокович, Фонсека комбинира множество  форхенди с отлична защита на клея в Париж, за да спечели впечатляващ триумф в четвъртия кръг срещу двукратния финалист на "Ролан Гарос" Рууд.

„Беше трудно, каза Фонсека в интервюто си на корта. - Каспер играе добре тук. Той е много опитен и знае как да играе тук на този невероятен корт. Има два финала, така че беше трудно в началото, но аз играх наистина добре във важните моменти в първия и втория сет. Бях много щастлив заради това.“

Битката между Фонсека и Рууд на корт "ФилипШатрие" беше ожесточена и интензивна през цялото време, като и двамата играчи вкараха 51 уинъра и допуснаха 52 непредизвикани грешки.

И все пак, с подкрепата на бразилската легенда и трикратен шампион от "Ролан Гарос" Густаво Куертен, наблюдаващ от трибуните, 19-годишният Фонсека удържа твърдо в ключови моменти за тричасова и 55-минутна победа, която му донесе сблъсък на осминафиналите с Якуб Меншик.

Фонсека стана едва осмият бразилски четвъртфиналист на мъжки сингъл в историята на турнирите от Големия шлем.

Фонсека ще се изправи срещу друга млада звезда, 26-ият поставен Меншик, който победи Андрей Рубльов с 6:3, 7:6(6), 4:6, 2:6, 6:3.

Меншик записа първото си участие в четвъртия кръг на Australian Open през януари и след като надви 11-ия поставен Рубльов за три часа и 45 минути в Париж, чехът сега направи още една крачка напред на Ролан Гарос.

„Супер доволен съм от представянето си, въпреки че Андрей е страхотен човек, страхотен боец“, каза Меншик на пресконференцията си след мача.

„По принцип, след като изоставаше с два сета, той се завърна и наистина игра невероятен тенис, направи толкова много страхотни удари. Инерцията беше на негова страна. Така че беше супер трудно за мен, дори когато водех с два сета, в някои моменти чувствах, че всъщност губя. Просто съм щастлив, че в петия сет се върнах, взех инерцията на моя страна и на практика завърших мача успешно.“

