Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Свитолина оформи изцяло украински дуел на "Ролан Гарос"

Свитолина оформи изцяло украински дуел на "Ролан Гарос"

  • 31 май 2026 | 17:24
  • 650
  • 0
Свитолина оформи изцяло украински дуел на "Ролан Гарос"

Елина Свитолина оформи изцяло украински сблъсък на 1/4-финал на "Ролан Гарос" срещу Марта Костюк.

Световната номер 15 елиминира четирикратната шампионка в Париж Ига Швьонтек по впечатляващ начин, възползвайки се от многобройните ѝ грешки.

Швьонтек се провали на рождения си ден
Швьонтек се провали на рождения си ден

След тежък старт на своя мач, другата украинка Елина Свитолина пое контрола в срещата и елиминира Белинда Бенчич с 4:6, 6:4, 6:0.

Швейцарката Бенчич опита да наложи своето темпо и това й се получи, но в края на срещата се видя, че е изчерпала физическите си сили. В началото украинката не успя да се справи с дропшотите и смесените атаки на Бенчич, както разнообразни, така и мощни.

Но въпреки това, тя не успя да го превърне в инерция и във втория сет, а подаването й стана много предвидимо за Свитолина. Бенчич се справи добре, спасявайки още три точки за пробив в шестия гейм, но в крайна сметка не успя, когато беше най-важно и се предаде. В последния трети сет пък Бенчич нямаше никакви сили и се предаде.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Как всъщност се стигна до загубата на Швьонтек

Как всъщност се стигна до загубата на Швьонтек

  • 31 май 2026 | 16:56
  • 618
  • 0
За първи път от 3 години: женски мач във вечерна сесия в Париж

За първи път от 3 години: женски мач във вечерна сесия в Париж

  • 31 май 2026 | 16:13
  • 912
  • 0
Василев с първа титла в професионалния мъжки тенис

Василев с първа титла в професионалния мъжки тенис

  • 31 май 2026 | 15:36
  • 1395
  • 2
Швьонтек се провали на рождения си ден

Швьонтек се провали на рождения си ден

  • 31 май 2026 | 14:44
  • 1139
  • 0
Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

  • 31 май 2026 | 14:24
  • 8362
  • 4
Янаки Милев загуби финала на двойки в Италия

Янаки Милев загуби финала на двойки в Италия

  • 31 май 2026 | 10:52
  • 522
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 4479
  • 12
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 3730
  • 12
ПСЖ се прибра и празнува из Париж

ПСЖ се прибра и празнува из Париж

  • 31 май 2026 | 18:32
  • 576
  • 0
Арсенал излезе на парад (гледайте на живо)

Арсенал излезе на парад (гледайте на живо)

  • 31 май 2026 | 16:37
  • 7548
  • 22
Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

  • 31 май 2026 | 14:41
  • 27199
  • 116
Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

  • 31 май 2026 | 14:24
  • 8362
  • 4