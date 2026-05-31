Свитолина оформи изцяло украински дуел на "Ролан Гарос"

Елина Свитолина оформи изцяло украински сблъсък на 1/4-финал на "Ролан Гарос" срещу Марта Костюк.

Световната номер 15 елиминира четирикратната шампионка в Париж Ига Швьонтек по впечатляващ начин, възползвайки се от многобройните ѝ грешки.

Швьонтек се провали на рождения си ден

След тежък старт на своя мач, другата украинка Елина Свитолина пое контрола в срещата и елиминира Белинда Бенчич с 4:6, 6:4, 6:0.



Швейцарката Бенчич опита да наложи своето темпо и това й се получи, но в края на срещата се видя, че е изчерпала физическите си сили. В началото украинката не успя да се справи с дропшотите и смесените атаки на Бенчич, както разнообразни, така и мощни.



Но въпреки това, тя не успя да го превърне в инерция и във втория сет, а подаването й стана много предвидимо за Свитолина. Бенчич се справи добре, спасявайки още три точки за пробив в шестия гейм, но в крайна сметка не успя, когато беше най-важно и се предаде. В последния трети сет пък Бенчич нямаше никакви сили и се предаде.

