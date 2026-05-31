Рафаел Ходар и Александър Зверев са първите 1/4-финалисти на "Ролан Гарос"

Младият испански талант Рафаел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер Александър Зверев станаха първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнира от Големия шлем "Ролан Гарос".

19-годишният Ходар заличи изоставане от два сета срещу опитния си сънародник Пабло Кареньо-Буста и влезе през парадни вход в Топ 8 след 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 за 3 часа и 41 минути на корта. Успехът е още по-впечатляващ, тъй като това е първо участие на испанеца на Откритото първенство на Франция, а той стана четвъртият играч от страната си, който стига до четвъртфинал на турнир от Големия шлем, преди да навърши 20 години. Другите са Рафаел Надал, Карлос Алкарас и Алберто Коста. За първи път Ходар прави обрат от 0:2.

Пътят на младия испанец обаче не беше лесен, след като при 4:1 за него в първия сет той загуби девет последователни гейма и 14 години по-възрастният от него Кареньо-Буста не само спечели първата сат, но и повече във втората с 4:0. Тийнейджърът направи усилие, но изоставаше след първите две части.

Рафа Ходар обаче направи впечатляващ обрат, като в следващите три сета позволи на съперника си да спечели общо пет гейма. Той бе улеснен и от проблемите с дясното рамо на Кареньо-Буста, заради които той се оттегли по-рано от турнира във Валенсия. Ходар започна турнира като 29-и в света, но след поредните си победи на "Ролан Гарос" той вече се изкачи но 21-во място, непосредствено зад сънародника си Алехандро Давидович Фокина.

На четвъртфиналите Рафаел Ходар ще срещне поставения под номер 3 Александър Зверев, който имаше проблеми с нидерландеца Йеспер де Йонг само в първия сет - 7:6 (3), 6:4, 6:1. Германецът, който е фаворит номер 1 за титлата след отпадането на Яник Синер, невъзможността на Карлос Алкарас да защитава трофея си и елиминирането на Новак Джокович, изоставаше в първата част с 0:3, но върна пробива, стигна до тайбрек, където опитът му се оказа решаващ - 7:3. Във втория сет той направи пробив в десетия гейм за 6:4, за да избегне нов тайбрек. Третата част бе под неговата диктовка, като даде само гейм на Дей Йонг.

Александър Зверев направи 43 печеливши удара срещу само 19 за нидерландеца. Той спечели повече точки на първи и на втори сервис.

Снимки: Gettyimages