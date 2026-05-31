Мира Андреева е на 1/4-финал в Париж за трета поредна година

  • 31 май 2026 | 21:33
Рускинята Мира Андреева се класира за четвъртфинал на турнира от „Големия шлем“ в Париж за трета поредна година, след като се наложи над Джил Тайхман (Швейцария) с 6:3, 6:2. Андреева се изправи пред потенциален обрат в четвъртия гейм, когато се видя някакво възраждане на Джил Тайхман, която пристигна в неделя, без да загуби сет в Париж.

Но 19-годишната Андреева сложи край на серията на Тайхман с победа в два сета за 1 час и 25 минути, за да подобри резултата си до 15-3 в мачовете от основната схема на турнира и да достигне до четвъртфиналите за трета поредна година.

Андреева е петата тийнейджърка от 1990 г. насам, която достига три или повече поредни четвъртфинали на сингъл при жените на „Ролан Гарос“, присъединявайки се към Моника Селеш (1990-1992), Ива Майоли (1995-1997), Мартина Хингис (1997-2000) и Коко Гауф (2021-2023 година). Нейната следваща съперничка за място на полуфинал ще бъде румънката Сорана Кърстя, която на своите 36 години стигна за първи път до този етап. Двете са се срещали веднъж до момента и това се случи тази година на турнира в Линц (Австрия), като Андреева победи 17-години по-възрастната румънка в три сета.

В началото на мача и двете се затрудниха да намерят ритъма си и си размениха пробиви. Но след като се стабилизира, номер 8 в схемата реализира последователни пробиви в седмия и деветия гейм, взимайки четири поредни гейма за 6:3 в първия сет.

Ранен пробив за 2:0 във втория сет и последвало стабилизирано подаване й помогна да дръпне с 4:1 и с нов пробив за 5:1. Но няколко връщания и лош начален удар изненадващо дадоха рибрейк на Тайхман, както и намаляване на резултата. Това обаче беше доста кратък момент и при първия си мач-бол Андреева завърши успешно.

По-рано днес двете украински тенисистки Марта Костюк и Елина Свитолина постигнаха победи и ще се срещнат една срещу друга в четвъртфинал.

Снимки: Gettyimages

