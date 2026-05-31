Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл на "Ролан Гарос" при юношите

Димитър Кисимов се класира убедително за втория кръг на сингъл при юношите на втория за годината турнир от Големия шлем – "Ролан Гарос". 18-годишният българин победи на старта със 7:5, 6:1 представителя на домакините Аарон Габе. Срещата продължи 83 минути.

Поставеният под №9 Кисимов поведе с 5:3 в първия сет, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите два гейма, за да поведе в резултата. Българинът, който се изкачи до №9 в световната ранглиста при юношите, доминира изцяло във втората част, поведе с 3:0, а след още една серия от три поредни спечелени гейма затвори мача с крайното 6:1.

Във втория кръг на сингъл Кисимов ще играе срещу партньора си на двойки Конър Дойг (Република Южна Африка). Кисимов и Дойг са шампиони на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия – първия турнир от Големия шлем за сезона. Двамата ще си партнират и на "Ролан Гарос", като в първия кръг при дуетите ще играят срещу представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен.

