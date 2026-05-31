Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл на "Ролан Гарос" при юношите

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл на "Ролан Гарос" при юношите

  • 31 май 2026 | 20:48
  • 499
  • 0
Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл на "Ролан Гарос" при юношите

Димитър Кисимов се класира убедително за втория кръг на сингъл при юношите на втория за годината турнир от Големия шлем – "Ролан Гарос". 18-годишният българин победи на старта със 7:5, 6:1 представителя на домакините Аарон Габе. Срещата продължи 83 минути.

Поставеният под №9 Кисимов поведе с 5:3 в първия сет, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите два гейма, за да поведе в резултата. Българинът, който се изкачи до №9 в световната ранглиста при юношите, доминира изцяло във втората част, поведе с 3:0, а след още една серия от три поредни спечелени гейма затвори мача с крайното 6:1.

Във втория кръг на сингъл Кисимов ще играе срещу партньора си на двойки Конър Дойг (Република Южна Африка). Кисимов и Дойг са шампиони на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия – първия турнир от Големия шлем за сезона. Двамата ще си партнират и на "Ролан Гарос", като в първия кръг при дуетите ще играят срещу представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Свитолина оформи изцяло украински дуел на "Ролан Гарос"

Свитолина оформи изцяло украински дуел на "Ролан Гарос"

  • 31 май 2026 | 17:24
  • 1173
  • 1
Как всъщност се стигна до загубата на Швьонтек

Как всъщност се стигна до загубата на Швьонтек

  • 31 май 2026 | 16:56
  • 1207
  • 0
За първи път от 3 години: женски мач във вечерна сесия в Париж

За първи път от 3 години: женски мач във вечерна сесия в Париж

  • 31 май 2026 | 16:13
  • 1308
  • 1
Василев с първа титла в професионалния мъжки тенис

Василев с първа титла в професионалния мъжки тенис

  • 31 май 2026 | 15:36
  • 1763
  • 2
Швьонтек се провали на рождения си ден

Швьонтек се провали на рождения си ден

  • 31 май 2026 | 14:44
  • 1420
  • 1
Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

  • 31 май 2026 | 20:30
  • 10436
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 13507
  • 23
Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 8542
  • 11
Контрола: Германия 0:0 Финландия, домакините пропуснаха чист гол

Контрола: Германия 0:0 Финландия, домакините пропуснаха чист гол

  • 31 май 2026 | 21:41
  • 2249
  • 12
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 9862
  • 26
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 9141
  • 19
Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 19:10
  • 6173
  • 12