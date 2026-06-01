Руска гимнастичка спечели сърцата на феновете във Варна

Младата руска гимнастичка Ксения Савинова е една от атракциите на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Родената през 2011 година състезателка на академията " Небесна грация ", създадена от голямата шампионка в миналото Алина Кабаева, спечели сребро за девойки на обръч, нареждайки се втора след нашата гимнастичка Сияна Алекова.

Руският отбор за първи път от години насам се състезаваше на голям форум под своя флаг. Младата гимнастичка бе забелязана от фенове и с усмивка позира за снимки със свои почитатели в центъра на града.

