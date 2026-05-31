Стилияна Николова със сребро на топка на Европейското първенство по художествена гимнастика

  • 31 май 2026 | 14:51
Европейската вицешампионка в многобоя Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на топка на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Николова изигра силно своята композиция и беше оценена с 29.550 точки (13.4 трудност, 8.050 изпълнение, 8.100 артистичност) и се нареди втора. За нея това е трето отличие от шампионата след златото отборно и среброто в многобоя. Най-добрата българска състезателка по-късно ще играе на финалите на бухалки и на лента, борейки се за нови медали.

Победителка на топка стана олимпийската, двукратна световна и вече европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия), която има същата оценка като Николова - 29.550, същата стойност за изпълнение, но за артистичност получи повече от българката и взе златото.

Трета на топка е рускинята София Илтерякова с 28.850 точки.

Другата българка Ева Брезалиева допусна груби грешки - излизане извън терена, което й отреди последната, осма позиция с 21.250 (8.8 трудност, 6.400 изпълнение, 6.650 артистичност, 0.600 наказание).

В първия финал на обръч Стилияна Николова и Брезалиева направиха сериозни грешки и останаха извън медалистките. Ева Брезалиева е седма с 26.550 (12.0, 7.450, 7.450, 0.350), а Николова - осма с 26.500 (12.8, 6.750, 6.950).

Европейска шампионка на обръч стана София Илтерякова (Русия) с 29.900 точки, следвана от Алина Харнаско (Беларус) с 29.800 и София Рафаели (Италия) с 29.500 точки. Даря Варфоломеев завърши четвърта с 29.300.

По-късно днес са финалите на бухалки и на лента при жените с участието на Стилияна Николова и Ева Брезалиева, както и финалите при ансамблите, където България ще участва само на този с пет топки.

До момента България има шест медала от шампионата - три златни в отборната надпревара при жените, при девойките, на Сияна Алекова на обръч, както и три сребърни - на Стилияна Николова е многобоя и на топка, както на Деа Емилова на финала на бухалки при девойките.

