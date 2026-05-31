  31 май 2026 | 17:51
Ансамбълът на България остана без медал на Европейското във Варна

Ансамбълът на България остана без медал на Европейското първенство по художествена гимнастика, което завърши във Варна.

София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова останаха последни, осми на финала на композицията с пет топки, след като направиха много сериозни грешки, включително два уреда извън терена. Възпитаничките на Весела Димитрова бяха оценени с 18.850 точки (8.8 трудност, 4.450 изпълнение, 6.200 артистичност, 0.600 наказание).

За тях това беше единственото изпълнение днес, тъй като не успяха да се класират за финала на три обръча и два чифта бухалки, а вчера в многобоя останаха на шеста позиция.

Тимът на Испания, който защити титлата си в многобоя, днес триумфира и на двата финала.

На пет топки Испания взе златото с 29.150 точки, а втори и трето са съответно Беларус и Израел с еднаква оценка с 27.550 точки, но гимнастичките от Беларус завоюваха сребърните отличия заради по-високата стойност за изпълнение.

На обръчи и бухалки испанките са първи с 28.100 точки, пред Русия с 27.000 и Израел с 26.300.

