България с 4 титли и 8 медала на Европейското първенство във Варна

България завоюва четири титли и общо осем медала на 42-о Европейското първенство по художествена гимнастика, което се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна.

Националните отбори индивидуално и ансамбъл жени, както и индивидуално девойки спечелиха четири златни и четири сребърни отличия, заемайки първо място в класирането по медали.

В първите два дни на шампионата девойките в състав Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова взеха историческа първа отборна титла за България, а на финалите Сияна Алекова стана европейска шампионка на обръч, а Деа Емилова е втора на бухалки.

Най-успешно се представи Стилияна Николова, която стана сребърна медалистка в многобоя, отборна шампионка, има злато на финала на бухалки и сребро на топка и на лента.

Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът завоюваха отборната титла при жените.

Втората националка Ева Брезалиева се класира в топ 20 на многобоя, а днес на финалите е шеста на лента, седма на обръч и осма на топка.

Ансамбълът на България остана без медал на Европейското във Варна

Ансамбълът на България не успя да се справи на този шампионат и остана без отличие. София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова се наредиха шести в многобоя и осми на финала с пет топки.

Президентът на БФХГ Илиана Раева даде отлична оценка за представянето на отбора, но предупреди, че трябва да се работи още много.

На първенството във Варна участваха рекордните 43 държави, 362 гимнастички - 254 при жените индивидуално и ансамблите и 108 при девойките.

Следващото голямо състезание е Световното първенство по художествена гимнастика през месец август, което ще се проведе във Франкфурт (Германия). Там ще се раздават първите квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google