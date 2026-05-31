Треньорката на Стилияна Николова Валентина Иванова: Ние винаги имаме какво още да подобряваме

Личният треньор на Стилияна Николова - Валентина Иванова, заяви, че е изключително щастлива от отличното представяне на възпитаничката си на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

„Естествено, че съм доволна. Първо поздравления към всички - към целия екип, към главния „виновник“ Стили и към всички хора, които стоят зад нас. Няма да ги изброявам, защото са страшно много. Благодаря и на публиката във Варна - бяхте уникални. Атмосферата беше страхотна, макар че не е лесно да се играе пред родна публика“, каза Иванова пред българските медии.

Европейската шампионка на бухалки Стилияна Николова: Много съм щастлива, но мога още много да покажа

Тя призна, че въпреки някои допуснати неточности, представянето на Николова е доказателство за огромното й израстване през последните месеци.

„Стилияна израства страшно много и аз съм изключително доволна именно от този скок. За мен това е едно страхотно начало на сезона, а най-много ме радва стабилността, която показва. Изключително щастлива съм, че успя да премине квалификациите, да се класира за четирите финала и да ги изиграе по този начин“, коментира още треньорката.

Злато на бухалки и сребро на лента за Стилияна Николова на Европейското първенство

Валентина Иванова разкри и интересни подробности около смяната на композицията с лента - решение, което е било обсъждано дълго време в екипа.

„Беше доста сложен процес. Още след Олимпиадата Стили искаше да играе бавна лента. Аз тогава смятах, че ще бъде много трудно да се получи. После тя искаше да сменим композицията, аз не исках, след това госпожа Раева настояваше, а накрая самата аз реших, че е време за промяна и я сменихме“, обясни Иванова.

Европейската вицешампионка Стилияна Николова: Доволна съм от стабилното си представяне

Според нея новият формат на Европейското първенство е бил сериозно изпитание за всички гимнастички.

„Това е първи експеримент на Европейската гимнастика с подобен формат. Състезанието беше изключително интензивно и напрегнато. Както видяхте, гимнастичките играеха в обратен ред и последните трябваше да издържат на огромно психическо напрежение, за да изиграят съчетанията си без грешка“, допълни тя.

Треньорката е категорична, че до Световното първенство България ще продължи да надгражда.

„Ние винаги имаме какво още да подобряваме. Стили все още не е показала абсолютно всичко, на което е способна, и аз много се надявам, че тепърва ще покаже още повече“, заяви Иванова.

Тя коментира и емоционалната реакция на Стилияна Николова след европейската титла на бухалки.

„Няма спортист, който да не мечтае за златен медал на родна земя. Нормално е емоциите да вземат връх. Това е доказателство за нейния успех и за труда, който вложи“, завърши Иванова.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google