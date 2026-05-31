  Европейската шампионка на бухалки Стилияна Николова: Много съм щастлива, но мога още много да покажа

  31 май 2026 | 16:11
Европейската вицешампионка в многобоя Стилияна Николова не успя да удържи емоциите си след силното представяне на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, където спечели златен медал на бухалки, сребро на топка и на лента, сребро в многобоя и злато отборно.

Най-добрата българска гимнастичка призна, че е изпитала огромна радост след триумфа на любимия уред бухалки и именно това е причината за емоционалната й реакция по време на награждаването, когато тя се разплака на химна.

„Беше просто радост, която не успях да прикрия. Емоциите така излязоха от мен. Много съм щастлива, особено за бухалките“, заяви Николова.

Въпреки успешното представяне и петте отличия от шампионата, грацията е убедена, че има още какво да покаже.

„Всичко е супер, но мога още много да покажа. Със сигурност мога още повече и ще работя още по-усилено, за да показвам на състезания това, на което съм способна“, каза още тя.

Николова призна, че все още не е имала възможност да анализира подробно представянето на конкуренцията преди предстоящото Световно първенство.

„Даже до награждаването не знаех точните резултати, така че тепърва всичко ще се разглежда и анализира“, коментира българката.

След натоварените дни във Варна европейската шампионка ще получи и кратка почивка.

Специално внимание Стилияна Николова отдели и на публиката във Варна, която подкрепяше българските гимнастички през цялото първенство.

„Изключително съм благодарна на всички, които успяха да дойдат и да ни подкрепят. Атмосферата беше уникална и беше изключително приятно да играем на родна земя. Много, много благодаря на всички“, завърши шампионката.

Снимки: Sportal.bg

