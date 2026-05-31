Злато на бухалки и сребро на лента за Стилияна Николова на Европейското първенство

Стилияна Николова спечели титлата на финала на бухалки на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Малко по-късно тя взе и сребърния медал на лента.

Българската грация представи много силно съчетанието си и получи от съдиите 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание) и стана за втора поредна година европейска шампионка на този уред. За нея това е четвърто отличие от шампионата след златото отборно и среброто в многобоя и на финала на топка. Най-добрата българска състезателка по-късно ще играе на финала на лента.

България спечели отборната титла при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Втора на бухалки се класира Мария Борисова (Русия) с 29.200 точки, а трета е Даниела Муниц (Израел) с 29.200.

На лента Стилияна Николова взе сребро с 28.750 точки (13.1, 7.950, 7.700). Тя приключва шампионата с пет отличия - злато отборно и на финала на бухалки, както сребърен медал в многобоя и на финалите на топка и на лента.

Втората българка Ева Брезалиева също игра стабилно на лента и се класира шеста с 27.000 (11.5, 7.700, 7.800).

Европейска шампионка на лента стана шампионката в многобоя Даря Варфоломеев (Германия) с 30.000 точки, а трета е Мария Борисова (Русия) с 28.400.

