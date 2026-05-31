Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Злато на бухалки и сребро на лента за Стилияна Николова на Европейското първенство

Злато на бухалки и сребро на лента за Стилияна Николова на Европейското първенство

  • 31 май 2026 | 14:46
  • 468
  • 0
Злато на бухалки и сребро на лента за Стилияна Николова на Европейското първенство

Стилияна Николова спечели титлата на финала на бухалки на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Малко по-късно тя взе и сребърния медал на лента.

Българската грация представи много силно съчетанието си и получи от съдиите 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание) и стана за втора поредна година европейска шампионка на този уред. За нея това е четвърто отличие от шампионата след златото отборно и среброто в многобоя и на финала на топка. Най-добрата българска състезателка по-късно ще играе на финала на лента.

България спечели отборната титла при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
България спечели отборната титла при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Втора на бухалки се класира Мария Борисова (Русия) с 29.200 точки, а трета е Даниела Муниц (Израел) с 29.200.

На лента Стилияна Николова взе сребро с 28.750 точки (13.1, 7.950, 7.700). Тя приключва шампионата с пет отличия - злато отборно и на финала на бухалки, както сребърен медал в многобоя и на финалите на топка и на лента.  

Втората българка Ева Брезалиева също игра стабилно на лента и се класира шеста с 27.000 (11.5, 7.700, 7.800).

Европейска шампионка на лента стана шампионката в многобоя Даря Варфоломеев (Германия) с 30.000 точки, а трета е Мария Борисова (Русия) с 28.400.

Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Евро 2026
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Евро 2026
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Бранимира Маркова: Много съм щастлива, че си върнахме златото в отборната надпревара

Бранимира Маркова: Много съм щастлива, че си върнахме златото в отборната надпревара

  • 31 май 2026 | 04:41
  • 1557
  • 2
Ансамбълът: Надяваме се утре да покажем по-добра игра

Ансамбълът: Надяваме се утре да покажем по-добра игра

  • 31 май 2026 | 04:25
  • 1275
  • 0
България спечели отборната титла при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

България спечели отборната титла при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

  • 30 май 2026 | 20:15
  • 3029
  • 1
Европейската вицешампионка Стилияна Николова: Доволна съм от стабилното си представяне

Европейската вицешампионка Стилияна Николова: Доволна съм от стабилното си представяне

  • 30 май 2026 | 15:56
  • 1446
  • 1
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Евро 2026

Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Евро 2026

  • 30 май 2026 | 15:03
  • 5841
  • 4
Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи добра подиум тренировка преди Европейското

Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи добра подиум тренировка преди Европейското

  • 29 май 2026 | 20:38
  • 775
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

  • 31 май 2026 | 14:41
  • 11166
  • 50
Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

Официално: Левски се раздели с Марко Дуганджич

  • 31 май 2026 | 10:19
  • 17833
  • 54
Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

Нареси и Алмейда приключиха с Лудогорец

  • 31 май 2026 | 11:04
  • 16450
  • 21
Христо Янев: Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА

Христо Янев: Никога не съм взимал решения срещу интересите на ЦСКА

  • 31 май 2026 | 12:51
  • 5550
  • 28
Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

Жестоки подигравки за Арсенал след загубата на финала в Шампионската лига

  • 31 май 2026 | 09:37
  • 22571
  • 82
Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

Започна втората седмица на "Ролан Гарос"

  • 31 май 2026 | 14:24
  • 5285
  • 1