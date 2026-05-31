Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

  • 31 май 2026 | 20:52
Йонас Вингегор без изненада е големият победител в 109-ото издание на колоездачната Обиколка на Италия, което започна с исторически три етапа в България. Той си осигури крайния успех още вчера, като имаше повече от пет минути преднина пред първия си преследвач Феликс Гал (Австрия, Декатлон). 29-годишният състезател стана първият датчанин, който печели Обиколката на Италия и се присъедини към отбраната елитна компания от осем състезатели, които са побеждавали и в трите най-големи състезания в Европа. Сред тях са легендите Жак Анкетил (Франция), Феличе Джимонди (Италия), Еди Меркс (Белгия), Бернар Ино (Франция), Алберто Контадор (Испания), Винценцо Нибали (Италия) и Крис Фрум (Великобритания). Той спечели Тройната корона с общо време 83:22.51 часа.

На подуима в крайното класиране като втори и трети завършиха австриецът Феликс Гал (Декатлон) и австралиецът Джай Хиндли (Ред Бул Бора).

Италианският спринтьор Джонатан Милан от Лидл-Трек спечели най-после първата си победа в този сезон на Джиро д'Италия, като трябваше да чака три седмици за успеха. Милан даде време 3:05.50 часа, като със същото време зад него останаха друг италианец - Джовани Леонарди от Тим Полти, и французинът Пол Пеноет от Групама.

В последния 21-ви етап на Обиколката на Италия, който започна и завърши в Рим, като състезателите започнаха под звуците на италианския химн и завършиха на Императорските форуми във Вечния град. Етапът бе с дължина 131 км и бе идеален за спринтьорите.

От първа позиция стартираха всички лидери - Йонас Вингегор в генералното класиране, италианецът Джулио Чиконе при катерачите, французинът Пол Мание, който има най-много точки за активност, и португалецът Афонсо Еулалио като най-добър млад състезател.

Първите бегълци в епата бяха британецът Бен Търнър от тима на Неткомпани Инеос и малтиецът Андреа Мисфуд от Полти.

В края имаше откъснала се група от трима - Филипо Гана, Матео Собреро и Йеспер Стойвен, но те бяха настигнати от групата два километра преди финала.

Нямаше проблеми в индивидуалните класиранията, като с цикламената фланелка завърши Мание, синята бе за Чиконе, а бялата - за Еулалио. При отборите спечели Висма-Лийз а байк, като състезателите му пресякоха заедно триумфално финалната линия, вдигайки ръцете на Вингегор.

