Как всъщност се стигна до загубата на Швьонтек

№15 в света Марта Костюк се класира за втория четвъртфинал в кариерата си на турнир от Големия шлем. Костюк победи четирикратната шампионка на „Ролан Гарос“ Ига Швьонтек със 7-5, 6-1, като това беше първият ѝ успех срещу полякинята в четири двубоя.

Украинката достигна и до първия си четвъртфинал в Париж. Там тя ще постави на изпитание серията си от вече 16 поредни победи на клей срещу своята сънародничка и №7 в света Елина Свитолина, която отстрани Белинда Бенчич. За Костюк това ще бъде втори четвъртфинал в турнир от Големия шлем след достигането ѝ до последните осем на Australian Open през 2024 г.

Швьонтек се провали на рождения си ден

Костюк се опря на силната си игра при ретур, като проби сервиса на Швьонтек шест пъти, включително в последните пет поредни сервис гейма на полякинята. Ахилесовата пета за Швьонтек бяха нейните 39 непредизвикани грешки — три пъти повече от 13-те ѝ уинъра — както и едва 45% спечелени точки при вкаран първи сервис.

Костюк остава непобедена на клей през този сезон. Тя има баланс 15-0 в турнири от WTA, където спечели и две титли, а с добавянето на победата ѝ за „Били Джийн Кинг Къп“ през април серията ѝ достига 16-0. Костюк стигна до третия си четвъртфинал на турнир от WTA на клей през сезона след тези в Руан и Мадрид. Преди това тя имаше само два четвъртфинала на тази настилка в кариерата си — в Истанбул през 2021 г. и в Щутгарт през 2024 г.

Тя е едва петата тенисистка през този век, която печели първите си 16 мача на клей за сезона, присъединявайки се към Винъс Уилямс през 2004 г., Серина Уилямс през 2012 и 2023 г., Жюстин Енен през 2005 г. и Швьонтек през 2022 г. Костюк вече има баланс 6-3 срещу съпернички от Топ 10 през този сезон, като само Свитолина и Елена Рибакина имат повече такива победи — по седем.

Още преди началото си това беше един от най-интригуващите двубои, тъй като №3 в света Швьонтек, която отново намери ритъма си след привличането на Франсиско Роиг, се изправи срещу Костюк, провеждаща един от най-силните сезони на клей в тура с титли в Руан и Мадрид.

Срещата започна равностойно, като и двете тенисистки държаха стабилно подаванията си в първите шест гейма. След това мачът започна да оправдава очакванията, когато Швьонтек постигна първия пробив след една от най-красивите точки в осминафиналния двубой. По време на разиграването №3 в света непрекъснато атакуваше бекхенда на Костюк. Когато украинката се придвижи към центъра на основната линия, Швьонтек хитро изпрати топката зад нея отново към бекхенда ѝ, с което неизбежно отвори пространство от форхенд страната. Въпреки усилията на Костюк да остане в разиграването, Швьонтек вече разполагаше с твърде много свободно пространство и стигна до пробив за 4-3.

Това обаче беше първият от двата случая на преднина с пробив, които Швьонтек пропиля в сета още в следващия си сервис гейм. Вторият случай дойде, когато полякинята водеше с 5-4 и имаше пробив аванс. Костюк се възползва с мощен бекхенд към излязлата на мрежата Швьонтек, която не успя да намери точния момент за деми-волето и прати топката в мрежата. След като Костюк спечели подаването си за 6-5, две нетипични двойни грешки на Швьонтек в следващия гейм осигуриха сетбол за украинката. Тя го реализира със зрелищен печеливш бекхенд по диагонала точно когато Швьонтек тръгна към мрежата, за да вземе сета по неочакван начин.

Макар да направи само пет двойни грешки в мача, Швьонтек ги допусна в ключови моменти. Вторият сет последва тенденцията от първия. Швьонтек постигна пробив, но Костюк успя веднага да го върне, подпомогната от двойна грешка, която ѝ осигури точка за пробив. Последва най-силният период на Костюк в мача. Тя спечели подаването си в гейм с четири равенства, след което взе осем поредни точки, включително пробив на нула срещу Швьонтек. В четвъртия гейм украинката реализира два мощни форхенд уинъра — общо тя завърши мача с 25 печеливши удара — и поведе с 4-1. Този устрем я отведе до края на срещата, като Костюк спечели шест поредни гейма, за да елиминира Швьонтек.

Предстоящият четвъртфинал във вторник ще бъде едва вторият случай, в който две украински тенисистки достигат до четвъртфиналите на един и същи турнир от Големия шлем. Първият беше на Australian Open през 2024 г., когато сред последните осем попаднаха Даяна Ястремска и Костюк. За Париж това ще се случи за първи път.

Костюк и Свитолина са си разменили по една победа в досегашните си два мача. Костюк спечели срещата им в Торонто през 2024 г., а Свитолина надделя в първия им двубой на Australian Open през 2018 г.

