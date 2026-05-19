Йосиф Миладинов след комата: Даваха ми 10 процента шанс за живот

Най-добрият български плувец в последните години Йосиф Миладинов направи шокиращо признание в подкаста “Код Спорт“, където в откровена изповед говори за първи път след преживяната кома. Пловдивчанинът призна, че докторите са му давали едва 10 процента шанс за живот, но увери, че сега е твърдо решен да се завърне към професионалния спорт.

Миладинов говори открито за своите проблеми по време на кариерата си и разказа за решението да се включи в организацията “Enhanced Games”, която позволява на спортистите да използват допинг. А дали той е използвал забранени стимуланти, как нощният живот му е попречил в кариерата, как е изпадал в кома и кога ще го видим отново в басейна – гледайте в целия епизод.

