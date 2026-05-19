  Sportal.bg
  Водни спортове
  3. Бургас приема международен плувен маратон в открито море

Бургас приема международен плувен маратон в открито море

  • 19 май 2026 | 15:34
Бургас приема международен плувен маратон в открито море

Голям международен плувен маратон ще се проведе в Бургас на 11 юли, съобщиха организаторите. Събитието ще стартира пред заведението "Сакса" на Северния плаж в морския град, а организатори са световният шампион и рекордьор по зимно плуване Цанко Цанков и клуб по плувни спортове "Победа".

Тазгодишното издание на маратона ще бъде шесто поред, като за първи път надпреварата ще се проведе на нова локация. До момента всички пет издания се организираха в района на Морска гара, но сега участниците ще плуват директно в открито море.

Състезанието ще предложи две дистанции - 500 и 1000 метра, като участие ще могат да вземат както професионални плувци, така и любители.

"От няколко месеца работим по организацията на предстоящия плувен маратон. Интересното е, че все още не сме отворили формата за регистрация, което ще направим още днес, но вече имаме запитвания от плувци от Германия, Швеция, Унгария, Русия, Украйна, Северна Македония, Турция и други държави. Тази година маратонът ще бъде с ново трасе и с улеснен достъп за всички. Подготвили сме две дистанции - 500 и 1000 метра, атрактивни награди, специално изработени медали за участниците и парични премии за най-добрите състезатели. Всеки, който желае да участва, независимо дали е начинаещ или опитен плувец, може да се запише в нашия сайт burgasmaraton.com", заяви Цанко Цанков.

В спортното събитие ще могат да участват деца над 10-годишна възраст. Организаторите са предвидили отличия и за плувци ветерани, както и за хора в неравностойно положение.

