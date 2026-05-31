  Христо Илиев с впечатляващ старт на сезона - 10.22 сек на 100 м

Христо Илиев с впечатляващ старт на сезона - 10.22 сек на 100 м

  • 31 май 2026 | 20:14
Новият национален рекордьор на 60 метра в зала от тази зима Христо Илиев започна по впечатляващ начин летния сезон. Състезателят на Валя Демирева спечели спринта на 100 метра на международния атлетически турнир с “бронзов етикет” на Световната атлетика в Ханя, Гърция. Сливналията се наложи с личен рекорд от 10.22 секунди (+1.4 м/сек). 

До днес личният рекорд на 21-годишния български спринтьор на 100 метра беше 10.29 сек от миналата година. Националният рекорд на България в дисциплината е 10.13 секунди на Петър Петров от Москва 1980 г. Нормативът за участие на Европейското първенство в Бирмингам през от 10 до 16 август пък е 10.15 сек. 

На същия турнир в Ханя Валентин Андреев постигна 65.82 м в хвърлянето на чук. 

Стилиян Атанасов и Анна-Мария Петкова са №1 в седмобоя и десетобоя на Националния шампионат под 18 г.

