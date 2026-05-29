Норвегия и Швейцария оформиха финалната четворка на Световното

Отборите на Норвегия и Швейцария се класираха на полуфиналите на световното първенство по хокей на лед за мъже.

В Цюрих домакините от Швейцария се наложиха над Швеция с 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Линус Карлсон даде аванс на шведите още в шестата минута на първата част, а малко след това Роман Жоси зарадва публиката по трибуните с изравнителен гол.

През втората част домакините стигна до успех чрез Денис Малгин и Калвин Хуркауф, а шведите не можаха да намерят сили да отговорят.

Норвегия постигна историческа победа с 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) срещу Латвия и за първи път ще играе на полуфиналите на световно първенство.

Тинус Коблар и Ноа Стийн се разписаха за скандинавците, а стражът Хенрик Наукеланд отрази всички 35 удара, които бяха отправени към вратата му, и записа трета „суха мрежа“ в турнира.

"Дотук беше невероятно пътешествие, каза Хаукеланд. - Наистина съм доволен от начина, по който играхме, но мисля, че не бяхме на обичайните си стандарти. Бяхме малко пасивни в третия период, но днес беше и първият път в турнира, в който имахме какво да губим. Но беше невероятно. Толкова се гордея с момчетата."

