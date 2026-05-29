Състезание по биатлон за всеки в Южния парк тази събота

Българската федерация по биатлон организира състезание в Южния Парк в София на 30 май (събота) по повод Международния ден на биатлона, съобщиха от централата.

Всеки желаещ може да се включи в комбинираната надпревара с бягане и стрелба, а стартът за любителите на този спорт е в 10:15 часа до скулптурата с гълъбите.

"Българската федерация по биатлон излезе с интересно предложение за всички обичащи този спорт. Всеки желаещ може да усети удоволствието от бягането и стрелбата, а събитието се организира във връзка с Международния ден на биатлона. Любителите на силни усещания могат да опитат бягане и стрелба с лазерно оръжие утре, събота, 30 май, в Южния парк на столицата до скулптурата с гълъбите от 10:15 до 12:30 ч. Представителите на най-успешния ни зимен спорт ще ви очакват за да изживеете спорта отблизо – забавно, достъпно и за всеки!", се казва в съобщението на БФБиатлон.

