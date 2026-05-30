Кръстан Кръстанов пред Sportal.bg: Нашият лозунг е битка докрай, мисля, че го показахме

Един от най-добрите за Локомотив Пловдив тази вечер - тежкото крило-център Кръстан Кръстанов, сподели, че, за разлика от предишния мач, сега той и съотборниците му са успели да затворят двубоя с Балкан. Локомотив спечели с 82:77 в зала "Сила" в Пловдив, като до последно победителят не бе ясен.

"Много битка до последната секунда, защото предния път изпуснахме спечелен от нас мач. Минута и 50 секунди преди края водим с 10 точки и не можем да затворим мача. Не знам на какво се дължи - липса на опит или технически грешки, но днес се постарахме това да не се случи отново. Нашият лозунг е битка докрай, мисля, че го показахме. Борим се всеки мач и каквото стане", заяви пред Sportal.bg Кръстанов.

Цялото изказване на Кръстан Кръстанов можете да изгледате във видеото по-долу.

