Швьонтек се провали на рождения си ден

Празникът по случай 25-ия рожден ден на Ига Швьонтек на Откритото първенство на Франция по тенис в неделя се провали, след като бившата шампионка загуби със 5:7, 1:6 от поставената под номер 15 украинка Марта Костюк на осминафиналите на турнира от Големия шлем.

Борбата на полякинята за пета титла на "Ролан Гарос" приключи точно когато изглеждаше, че преоткрива ритъма си. Двете си размениха два брейка, преди Костюк да овладее 11-ия гейм и да повиши нивото си в края, за да спечели първия сет с победен бекхенд.

Това беше първият път, когато Костюк взе сет на поставената под номер 3 полякиня след три поредни загуби в предишните им срещи, но Костюк стигна и по-далеч, като със силна игра спечели втората част с 6:1.

Костюк си осигури среща с победителката от мача между седмата поставена украинката Елина Свитолина и единадесетата поставена швейцарка Белинда Бенчич в следващия кръг на Ролан Гарос.

В друга среща от осминафиналите 18-ата в схемата румънка Сорана Кърстя победи китайката Ван Сиюй с 6:3, 7:6(4). 36-годишната Кирстея достигна до четвъртфиналите на Ролан Гарос за първи път от 2009 година и с това изравни най-доброто си постижение в турнир от Големия шлем.

Снимки: Imago