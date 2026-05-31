За първи път от 3 години: женски мач във вечерна сесия в Париж

Откритото първенство на Франция ще проведе мач за жени във вечерната си сесия в понеделник за първи път от три години, предаде ДПА.

С участието на малко известни имена в горната половина на мъжката сесия, най-интересният мач от четвъртия кръг при жените между номер едно в света Арина Сабаленка (Беларус) и Наоми Осака (Япония) пренареди подреждането в понеделник, слагайки край на серия от 33 поредни мъжки срещи.

Директорът на турнира Амели Моресмо беше силно критикувана за това, че е запазила слота за един мач в праймтайма почти изключително за мъжки сингъл мачове. Откакто сесията беше въведена през 2021 година, само четири от първите 60 мача са били женски сингъл и нито един от 2023 насам.

Моресмо вече е защитавала "налагането на мъжките мачове", позовавайки се на съотношението цена-качество за притежателите на билети и потенциала на женските мачове, които се играят в три сета вместо в пет, да бъдат много бързи.

Новият изпълнителен директор на WTA Валери Камийо се срещна с Моресмо на "Ролан Гарос" тази седмица, където призова за по-голямо представителство на женските мачове. Говорейки за възможността да играе във вечерната сесия след победата си в третия кръг, Осака каза: "Толкова съм свикнала да не играя нощни мачове тук и да играя нощни мачове на US Open или нещо подобно, че дори не свързвам този турнир с късни срещи."

