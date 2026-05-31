Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Сияна Бръмбарова и Ангел Райков спечелиха титлите в седмобоя и десетобоя при 20-годишните

Сияна Бръмбарова и Ангел Райков спечелиха титлите в седмобоя и десетобоя при 20-годишните

  • 31 май 2026 | 19:24
  • 267
  • 0
Сияна Бръмбарова и Ангел Райков спечелиха титлите в седмобоя и десетобоя при 20-годишните

Сияна Бръмбарова (СКЛА Енерджи-Пловдив) и Ангел Райков (СК Европул) спечелиха титлите в седмобоя и десетобоя на Националния шампионат по многобой за юноши и девойки под 20 години, който се проведе през уикенда на стадиона на НСА в София. 

Бръмбарова беше абсолютно безапелационна при девойките и си осигури златния медал с 5042 точки. Класиралата се за Световното под 20 г. в Юджийн това лято в две дисциплини (скок височина и скок дължина) постигна следните резултати за първото място: 14.62 сек на 100 м/пр, 1.75 м в скока на височина, 10.63 м на гюле, 25.69 сек на 200 м, 5.85 м в скока на дължина, 38.05 м на копие и 2:55.81 мин на 800 м. Среброто при девойките под 20 г. заслужи Ема Костадинова (СК Атлетика 2012 - В. Търново) с 3859 точки, а с бронза се окичи Дария Мишовска (СКЛА Енерджи-Пловдив) с 3018 точки. 

При юношите Райков събра сбор от 6351 точки. Той постигна следните резултати за златния си медал: 11.25 сек на 100 м, 6.24 м в скока на дължина, 10.55 м на гюле, 1.86 м в скока на височина, 50.37 сек на 400 м, 15.52 сек на 110 м/пр, 27.30 м на диск, 4.25 м в овчарския скок, 39.67 м на копие и 4:55.64 мин. Негов подгласник стана Давид Добрев (СК Атлетика 2012 - Велико Търново) с 6116 точки, а третата позиция зае неговият съотборник Станимир Колев с 4724 точки. 

Снимки: БФЛА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Стилиян Атанасов и Анна-Мария Петкова са №1 в седмобоя и десетобоя на Националния шампионат под 18 г.

Стилиян Атанасов и Анна-Мария Петкова са №1 в седмобоя и десетобоя на Националния шампионат под 18 г.

  • 31 май 2026 | 18:09
  • 843
  • 0
Ивона Йорданова и Виктор Мухчиев са шампионите на България в шестобоя

Ивона Йорданова и Виктор Мухчиев са шампионите на България в шестобоя

  • 31 май 2026 | 17:50
  • 425
  • 0
Лъчезар Вълчев със злато в тройния скок при 23-годишните

Лъчезар Вълчев със злато в тройния скок при 23-годишните

  • 31 май 2026 | 17:27
  • 826
  • 0
Никола Караманолов и Симона Стоянова са шампионите на 100 м под 23 г.

Никола Караманолов и Симона Стоянова са шампионите на 100 м под 23 г.

  • 31 май 2026 | 17:00
  • 857
  • 0
Суко изравни европейския рекорд на 100 м/пр за девойки под 18 г.

Суко изравни европейския рекорд на 100 м/пр за девойки под 18 г.

  • 31 май 2026 | 16:36
  • 898
  • 0
Световен рекорд в десетобоя! Ехамер скочи 8.51 м в Гьотцис

Световен рекорд в десетобоя! Ехамер скочи 8.51 м в Гьотцис

  • 31 май 2026 | 16:22
  • 4676
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 1751
  • 1
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 7631
  • 23
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 6997
  • 15
"Догодина ще донесем третата": ПСЖ празнува из Париж

"Догодина ще донесем третата": ПСЖ празнува из Париж

  • 31 май 2026 | 18:32
  • 2180
  • 0
Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 19:10
  • 3322
  • 8
Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

Всичко вече е ясно: тежки съперници за ЦСКА, ако прескочи първия предварителен кръг в ЛЕ

  • 31 май 2026 | 14:41
  • 31842
  • 131