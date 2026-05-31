Сияна Бръмбарова и Ангел Райков спечелиха титлите в седмобоя и десетобоя при 20-годишните

Сияна Бръмбарова (СКЛА Енерджи-Пловдив) и Ангел Райков (СК Европул) спечелиха титлите в седмобоя и десетобоя на Националния шампионат по многобой за юноши и девойки под 20 години, който се проведе през уикенда на стадиона на НСА в София.

Бръмбарова беше абсолютно безапелационна при девойките и си осигури златния медал с 5042 точки. Класиралата се за Световното под 20 г. в Юджийн това лято в две дисциплини (скок височина и скок дължина) постигна следните резултати за първото място: 14.62 сек на 100 м/пр, 1.75 м в скока на височина, 10.63 м на гюле, 25.69 сек на 200 м, 5.85 м в скока на дължина, 38.05 м на копие и 2:55.81 мин на 800 м. Среброто при девойките под 20 г. заслужи Ема Костадинова (СК Атлетика 2012 - В. Търново) с 3859 точки, а с бронза се окичи Дария Мишовска (СКЛА Енерджи-Пловдив) с 3018 точки.

При юношите Райков събра сбор от 6351 точки. Той постигна следните резултати за златния си медал: 11.25 сек на 100 м, 6.24 м в скока на дължина, 10.55 м на гюле, 1.86 м в скока на височина, 50.37 сек на 400 м, 15.52 сек на 110 м/пр, 27.30 м на диск, 4.25 м в овчарския скок, 39.67 м на копие и 4:55.64 мин. Негов подгласник стана Давид Добрев (СК Атлетика 2012 - Велико Търново) с 6116 точки, а третата позиция зае неговият съотборник Станимир Колев с 4724 точки.



Снимки: БФЛА

