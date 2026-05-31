Бранимира Маркова: Много съм щастлива, че си върнахме златото в отборната надпревара

Главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика при жените Бранимира Маркова изрази задоволство от спечелената от България отборна титла на Европейското първенство във Варна и отличното представяне на Стилияна Николова.

„Много съм щастлива, че си върнахме златото в отборната надпревара. След като миналата година в Талин го отстъпихме на Италия, сега отново е в България. Стилияна направи изключително състезание и заслужено спечели сребърния медал в многобоя. Тя показа огромно развитие и през трите дни беше много стабилна, въпреки убийствената конкуренция“, заяви Маркова.

Тя подчерта, че Николова е успяла да изиграе съчетанията си без грешки както в квалификациите, така и във финала на многобоя.

„Утре ни предстоят финалите на отделните уреди и се надявам момичетата да останат концентрирани до самия край на шампионата“, добави тя.

Маркова коментира и представянето на Ева Брезалиева, която не успя да продължи към втората фаза на многобоя.

„Не мисля, че травмата ѝ попречи. Направихме всичко възможно да няма болки в крака. Тя пропусна държавното първенство именно за да бъде в оптимална форма за Европейското. Стартира много добре в квалификациите и съм изключително доволна от представянето ѝ през първите два дни. Днес обаче допусна грешка на обръч и заради новия формат не успя да продължи напред“, каза още Маркова.

По думите ѝ новият формат на многобоя трябва да бъде анализиран по-внимателно.

„Смятам, че има какво да се обсъжда. Може би уредите трябва да се определят чрез жребий, а не само обръч и топка да бъдат решаващи за влизането в топ 10. Но като цяло се откроиха най-добрите гимнастички и конкуренцията беше изключително сериозна“, обясни тя.

Главният мениджър на националния тим коментира и завръщането на Русия и Беларус в международните състезания.

„Нашите момичета са на много високо ниво. Завръщането на Русия и Беларус вдига общото ниво на художествената гимнастика, а това е нещо положително. Силната конкуренция ни мотивира да работим още повече и да се развиваме“, каза Маркова.

Тя е категорична, че националният отбор има още потенциал за развитие както при индивидуалистките, така и при ансамбъла.

„Винаги имаме високи очаквания. Ансамбълът при игра без грешка е способен да бъде абсолютен шампион, доказвал го е неведнъж. Стилияна и Ева също могат още да надграждат своите композиции“, заяви Маркова.

Тя напомни, че най-важното състезание за сезона предстои през август – Световното първенство, което ще бъде и квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

„Там първите три гимнастички ще спечелят квоти за Олимпиадата. Подготвяме се за тежки състезания и смятам, че се справяме по най-добрия начин“, завърши Бранимира Маркова.

