  31 май 2026 | 14:15
Арда на финал за момчета U18 след 33 години, излиза срещу ЦСКА

Шампионът от миналата година ЦСКА ще се изправи срещу Арда (Кърджали) на финала в Държавното първенство по волейбол за момчета под 18 години. Берое 2016 излиза срещу ВАСК в спор за бронзовите медали. Финалният турнир се провежда в старозагорската зала „Иван Вазов“.

До този развой се стигна след изиграването на двата полуфинала в надпреварата.

В първия полуфинал волейболистите на ЦСКА победиха ВАСК с 3:1 (25:21, 18:25, 25:21, 25:21). Така армейците ще защитават титлата си от предишния сезон 2024/25, в който на финала надиграха Левски с 3:2 гейма.

Във втория полуфинал се получи невероятна петгеймова драма, в която четири от геймовете, включително и тайбрека, завършиха на минималната разлика от 2 точки. След двучасова битка тимът на Арда надигра домакините от Берое 2016 с 3:2 (30:28, 25:23, 22:25 25:17, 15:13) и донесе невероятна радост на своите привърженици.

С този успех волейболистите на Кърджали се класират за финал за първи път след 33 години пауза. За последно тимът на Арда е печелил шампионската титла в тази възраст през далечната 1993 година.

Малко не достигна на домакините от Берое 2016 да повторят подвига на юношите под 20 години, които миналата година спечелиха титлата в своята зала "Иван Вазов". Младите беройци ще играят с ВАСК за бронзовите медали.

По рано през деня се изиграха и мачове за разпределение на местата от пето до осмо.

За 7 място: Монтана - Пирин (Разлог) 3:0 (25:20, 25:16, 25:19)

За 5 място: Славия – Черно море (Варна) 3:0 (25:17, 25:21, 25:19)

Крайно класиране 5-8 място:

5. Славия (София)

6. Черно море (Варна)

7. Монтана Волей (Монтана)

8. Пирин (Разлог)

Програма за финалните срещи за разпределение на медалите на 31 май:

Мач да 3/4 място, 13:00 ч: Берое 2016 – ВАСК

Мач за 1/2 място 15:00 ч: ЦСКА – Арда

