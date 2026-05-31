Иван Станчев: През пролетта бяхме равни на първенеца

Волов Шумен 2007 разгроми като гост Фратрия II (Варна) със 7:0. Срещата е от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига. Рецитал на Димитър Игнатовски, който вкара шест гола и с общо 27 попадения спечели приза за голмайстор на шампионата.

Димитър Игнатовски скъса мрежата на Фратрия II и стана голмайстор на първенството

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Протоколна победа. Момчетата играха за Митко Игнатовски, за да може да стане голмайстор на групата. Това беше един логичен завършек. Доминирахме изцяло в двубоя. Ако смятаме само пролетния полусезон, сме наравно с шампиона Черноморец (Балчик), с който беше последния ни равен мач. От тогава насам спечелихме всички срещи и завършваме с отлична голова разлика, с 93 отбелязани гола. Два месеца нямаме празно. През миналата година с по-слабо представяне бяхме по-предно класирани, но и конкуренцията сега беше по-голяма. Балчик се представиха доста по-добре, Лудогорец игра често с втория отбор“.

