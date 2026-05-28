Белгия шокира Франция преди старта на VNL срещу България

Националният отбор на Белгия продължава с впечатляващата си подготовка преди историческия дебют във Волейболната лига на нациите.

„Червените дракони“, които ще бъдат първият съперник на България във VNL, победиха олимпийския шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция с 3:1 (25:18, 26:24, 19:25, 25:19) в приятелска среща, играна в Беверен. Белгийците спечелиха първите два гейма срещу „петлите“, а след това затвориха двубоя с убедителен четвърти гейм. След официалната част двата отбора изиграха и допълнителен тайбрек, който Франция спечели с 16:14.

Селекционерът на Белгия Емануеле Джанини на разчита в този двубой на капитана Сам Деру, но впечатли с решението си да пусне диагонала Фере Регрес като посрещач. Той стана най-резултатен в двубоя с 22 точки (2 аса, 2 блока, 55% ефективност в атака, 38% позитивно посрещане - +9).

Базил Дермо игра като диагонал на разпределителя и добави 19 точки (60% ефективност в атака, 1 блок - +13).

За Франция най-резултатен стана Ноа-Дюфло Роси с 12 точки (1 блок, 55% ефективност в атака, 39% позитивно посрещане - +11).

Матис Ено също записа 12 точки (19% ефективност в атака, 55% позитивно посрещане - +3).

Тома Пюжол се отличи с 10 точки (1 ас, 47% ефективност в атака, 47% позитивно посрещане - +1).

