Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Белгия шокира Франция преди старта на VNL срещу България

Белгия шокира Франция преди старта на VNL срещу България

  • 28 май 2026 | 16:25
  • 121
  • 0
Белгия шокира Франция преди старта на VNL срещу България

Националният отбор на Белгия продължава с впечатляващата си подготовка преди историческия дебют във Волейболната лига на нациите.

„Червените дракони“, които ще бъдат първият съперник на България във VNL, победиха олимпийския шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция с 3:1 (25:18, 26:24, 19:25, 25:19) в приятелска среща, играна в Беверен. Белгийците спечелиха първите два гейма срещу „петлите“, а след това затвориха двубоя с убедителен четвърти гейм. След официалната част двата отбора изиграха и допълнителен тайбрек, който Франция спечели с 16:14.

Селекционерът на Белгия Емануеле Джанини на разчита в този двубой на капитана Сам Деру, но впечатли с решението си да пусне диагонала Фере Регрес като посрещач. Той стана най-резултатен в двубоя с 22 точки (2 аса, 2 блока, 55% ефективност в атака, 38% позитивно посрещане - +9).

Базил Дермо игра като диагонал на разпределителя и добави 19 точки (60% ефективност в атака, 1 блок - +13).

За Франция най-резултатен стана Ноа-Дюфло Роси с 12 точки (1 блок, 55% ефективност в атака, 39% позитивно посрещане - +11).

Матис Ено също записа 12 точки (19% ефективност в атака, 55% позитивно посрещане - +3).

Тома Пюжол се отличи с 10 точки (1 ас, 47% ефективност в атака, 47% позитивно посрещане - +1).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Гигантски скандал! Японски национал в ареста заради дрога

Гигантски скандал! Японски национал в ареста заради дрога

  • 28 май 2026 | 15:08
  • 778
  • 0
Пабло Кукарцев подсили Ченстохова

Пабло Кукарцев подсили Ченстохова

  • 28 май 2026 | 14:25
  • 516
  • 0
Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

Нов формат и засилена конкуренция в женския волейбол през сезон 2026/2027

  • 28 май 2026 | 14:01
  • 751
  • 0
Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

Националките под 18 години стартираха подготовката преди Европейското първенство

  • 28 май 2026 | 12:16
  • 719
  • 1
Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

Металург запазва либерото си и за новия сезон в efbet Супер Волей

  • 27 май 2026 | 19:17
  • 1392
  • 1
Център на Берое стана съотборник на Вени Антов в Туркоа

Център на Берое стана съотборник на Вени Антов в Туркоа

  • 27 май 2026 | 18:21
  • 1429
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 4532
  • 18
11-те на Септември (Сф) и Янтра

11-те на Септември (Сф) и Янтра

  • 28 май 2026 | 15:51
  • 1722
  • 6
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 895
  • 0
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 44
  • 0
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 9802
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 20217
  • 56