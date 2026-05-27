Кирил Десподов организира второ издание на детския турнир „България, децата и футбола“

Капитанът на Националния отбор по футбол на България Кирил Десподов организира второто издание на детския футболен турнир „България, децата и футбола“. След силния интерес и емоциите от първата година, инициативата продължава с още по-голям мащаб и амбиция да се превърне в устойчива традиция, вдъхновяваща децата да спортуват, мечтаят и вярват в себе си. Турнирът ще се проведе в родния град на Кирил - Кресна, а дворът на училище „Св. Паисий Хилендарски“, в което е учил Десподов, отново ще се превърне във футболна арена за десетки деца от региона.

Специални гости на събитието тази година ще бъдат легендата на българския футбол Стилиян Петров, както и шампионите на България Георги Костадинов и Ради Кирилов, които ще подкрепят децата, ще се срещнат с участниците и ще бъдат част от празника на футбола. Целта на инициативата остава непроменена – да насърчава спорта, движението и активния начин на живот сред подрастващите, както и да показва на децата добрия пример чрез успели български футболисти. Турнирът е изцяло по идея на Кирил Десподов и е израз на желанието му да връща обратно към обществото любовта и подкрепата, които получава през годините. Лично Кирил Десподов и Стилиян Петров ще открият турнира, а след края на надпреварата ще наградят най-добрите отбори и най-отличилите се индивидуални състезатели. За децата ще има награди, изненади и много емоции.

Турнирът и тази година ще бъде с благотворителна кауза, реализирана съвместно с фондация „Слънчеви деца 2024“, организация, посветена на подкрепата на деца и младежи със Синдром на Даун и други специални потребности, както и на техните семейства. Организаторите вярват, че спортът не е само състезание и победи, а и ценности, които изграждат децата като хора – доброта, съпричастност и грижа към другите. Идеята на инициативата е да покаже, че истинската сила не е само на терена, а и в способността да подадеш ръка и да помогнеш. Всеки присъстващ ще има възможност да стане част от каузата и да помогне със своето дарение, а общата мисия на турнира и фондацията е да докажат, че спортът може да обединява, да вдъхновява и да прави добро.