Синът на музикалната легенда Фил Колинс започна проби в традиционен германски отбор

Матю Колинс – син на рок-легендата и един от най-популярните музиканти Фил Колинс, е започнал проби в германския третодивизионен Мюнхен 1860 и се очаква до дни да подпише договор.

Вестник „Билд“ съобщава, че наследникът на Колинс до момента е носил екипа на австрийския Аустрия (Залцбург) в местната втора дивизия, но не е бил основен футболист, записвайки едва пет мача през завършилия преди дни сезон. Ако има качества да помогне, то попълнението ще бъде отлично за Мюнхен 1860, който се подготвя за новия сезон с доста сериозни финансови неясноти.

Sohn von Weltstar Phil Collins kommt nach Bayern: Mathew wechselt zu 1860 München https://t.co/cKFVTE1QsX pic.twitter.com/QfO5MzFNGJ — Passauer Neue Presse (@pnp) May 30, 2026

Според съобщенията в медии и в страници в социалните мрежи, те се нуждаят от 2,7 млн. евро до 3 юли, за да получат нов лиценз за третото ниво. Ако не осигурят средствата, бившият отбор от Бундеслигата е изправен пред изваждане в четвърта дивизия.

Фил Колинс, в момента на 75 години, е бивш барабанист и фронтмен на рок-групата „Дженезис“. Той също така има изключително успешна солова кариера. Колинс е спечелил „Оскар“, няколко награди „Грами“ и е член на „Залата на славата на рокендрола“.

Phil Collins and his son Matthew took a rare photo together ❤️ Matthew, 21, is the youngest of the iconic singer's five children and currently plays soccer for a profesional club in Salzburg, Austria. The pair were all smiles as they sat together, sharing a sweet moment. Phil,… pic.twitter.com/aeNb4nxUh1 — HELLO! Canada (@HelloCanada) April 7, 2026

Матю Колинс пък е син на именития музикант от третия му брак с швейцарската преводачка Ориана Кавей. Той също е с швейцарски паспорт, но като юноша показва сериозни заложби във футбола и е привлечен в школата на Хановер 96. В момента на 21 години, той има три сезона в мъжкия футбол само в Австрия, като също така е играл и за втория отбор на ФК Тирол.

Българската следа в Мюнхен 1860 е доста сериозна, след като там седем сезона се представя на високо ниво сегашният изпълнителен директор на Левски (Сф) Даниел Боримиров.

