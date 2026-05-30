Синът на музикалната легенда Фил Колинс започна проби в традиционен германски отбор

Матю Колинс – син на рок-легендата и един от най-популярните музиканти Фил Колинс, е започнал проби в германския третодивизионен Мюнхен 1860 и се очаква до дни да подпише договор.

Вестник „Билд“ съобщава, че наследникът на Колинс до момента е носил екипа на австрийския Аустрия (Залцбург) в местната втора дивизия, но не е бил основен футболист, записвайки едва пет мача през завършилия преди дни сезон. Ако има качества да помогне, то попълнението ще бъде отлично за Мюнхен 1860, който се подготвя за новия сезон с доста сериозни финансови неясноти.

Според съобщенията в медии и в страници в социалните мрежи, те се нуждаят от 2,7 млн. евро до 3 юли, за да получат нов лиценз за третото ниво. Ако не осигурят средствата, бившият отбор от Бундеслигата е изправен пред изваждане в четвърта дивизия.

Фил Колинс, в момента на 75 години, е бивш барабанист и фронтмен на рок-групата „Дженезис“. Той също така има изключително успешна солова кариера. Колинс е спечелил „Оскар“, няколко награди „Грами“ и е член на „Залата на славата на рокендрола“.

Матю Колинс пък е син на именития музикант от третия му брак с швейцарската преводачка Ориана Кавей. Той също е с швейцарски паспорт, но като юноша показва сериозни заложби във футбола и е привлечен в школата на Хановер 96. В момента на 21 години, той има три сезона в мъжкия футбол само в Австрия, като също така е играл и за втория отбор на ФК Тирол.

Българската следа в Мюнхен 1860 е доста сериозна, след като там седем сезона се представя на високо ниво сегашният изпълнителен директор на Левски (Сф) Даниел Боримиров.

