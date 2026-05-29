Николай Жечев: Победа за феновете

Едноименният тим на Ямбол приема утре Спартак (Пловдив). Срещата е от 38-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът винаги е бил фактор в групата. Мачовете срещу него са сериозно изпитание. Предстоящият е последен за сезона, но това не променя нагласата. Амбицирани сме да завършим с победа. Имаме потенциала да я постигнем. Ще играем на нашия стадион и е важно да зарадваме хората, които ни подкрепяха през цялата кампания“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, старши треньор на ямболския тим.

