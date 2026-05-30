Любен Джубрилов: ММА има бъдеще в България, но не с тази федерация

Президентът на бойната верига MAX FIGHT Любен Джубрилов сподели мнението си за бъдещото на смесените бойни изкуства (ММА) в България по време на пресконференция след 65-ото издание на MAX FIGHT в Пловдив. Припомняме, че на MAX FIGHT 65 видяхме четири ММА битки, като три от тях приключиха със събмишън, а една от тях завърши със съдийско решение.

Джубрилов сподели, че ММА има голямо бъдеще в България, но не и със сегашното ръководство на БФММА.

“ММА има голямо бъдеще в България. Борбата ни е силна и е в кръвта на българина. Граплингът и бразилското жиу-жицу се развива добре. ММА може много повече. Няма да коментирам г-н Георгиев Недков. Няма смисъл. Подлости, подводни камъни…глупости на един слаб ръководител. Да го помоля да не е такъв голям популист. По-скромно да го кара. Да, ММА има бъдеще. Поръчал съм клетка. Мисля да има един отделен турнир, който да е само за ММА. Ако има промени, ще има бъдеще. В държавата стават промени, в Европа стават промени. Където има промени за добро, се развиват нещата”

“Ще има промени, много му благодарим за огромните доноси, неприятности до последно. Недков, аз съм изключително добър приятел и изключително ненужен за хората вра враг. Аз не съм срещу него. Аз съм за спорта. Той го приема лично.

Чуйте цялото изказване на Джубрилов на пресконференцията след MAX FIGHT 65, както и думите на победителите в главните битки Теодор Христов, Мартин Петков и Иван Запрянов.

