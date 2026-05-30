Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Любен Джубрилов: ММА има бъдеще в България, но не с тази федерация

Любен Джубрилов: ММА има бъдеще в България, но не с тази федерация

  • 30 май 2026 | 17:22
  • 147
  • 0

Президентът на бойната верига MAX FIGHT Любен Джубрилов сподели мнението си за бъдещото на смесените бойни изкуства (ММА) в България по време на пресконференция след 65-ото издание на MAX FIGHT в Пловдив. Припомняме, че на MAX FIGHT 65 видяхме четири ММА битки, като три от тях приключиха със събмишън, а една от тях завърши със съдийско решение.

Адрианов отказа Незиров в ММА дербито на MAX FIGHT 65
Адрианов отказа Незиров в ММА дербито на MAX FIGHT 65

Джубрилов сподели, че ММА има голямо бъдеще в България, но не и със сегашното ръководство на БФММА.

“ММА има голямо бъдеще в България. Борбата ни е силна и е в кръвта на българина. Граплингът и бразилското жиу-жицу се развива добре. ММА може много повече. Няма да коментирам г-н Георгиев Недков. Няма смисъл. Подлости, подводни камъни…глупости на един слаб ръководител. Да го помоля да не е такъв голям популист. По-скромно да го кара. Да, ММА има бъдеще. Поръчал съм клетка. Мисля да има един отделен турнир, който да е само за ММА. Ако има промени, ще има бъдеще. В държавата стават промени, в Европа стават промени. Където има промени за добро, се развиват нещата”

Иван Запрянов записа победа в бенефиса си в Пловдив
Иван Запрянов записа победа в бенефиса си в Пловдив

“Ще има промени, много му благодарим за огромните доноси, неприятности до последно. Недков, аз съм изключително добър приятел и изключително ненужен за хората вра враг. Аз не съм срещу него. Аз съм за спорта. Той го приема лично.

Чуйте цялото изказване на Джубрилов на пресконференцията след MAX FIGHT 65, както и думите на победителите в главните битки Теодор Христов, Мартин Петков и Иван Запрянов.

Теодор Христов направи шоу и доминира на MAX FIGHT 65
Теодор Христов направи шоу и доминира на MAX FIGHT 65
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Кметът на Пловдив посети международния лагер на SENSHI в Колодрума

Кметът на Пловдив посети международния лагер на SENSHI в Колодрума

  • 30 май 2026 | 11:54
  • 587
  • 0
Какво казаха българските бойци пред Sportal.bg преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

Какво казаха българските бойци пред Sportal.bg преди SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

  • 30 май 2026 | 09:58
  • 1549
  • 0
Мартин Петков запази титлата на MAX FIGHT с експресен нокаут

Мартин Петков запази титлата на MAX FIGHT с експресен нокаут

  • 29 май 2026 | 23:30
  • 4467
  • 0
Теодор Христов направи шоу и доминира на MAX FIGHT 65

Теодор Христов направи шоу и доминира на MAX FIGHT 65

  • 29 май 2026 | 23:17
  • 2495
  • 1
Иван Запрянов записа победа в бенефиса си в Пловдив

Иван Запрянов записа победа в бенефиса си в Пловдив

  • 29 май 2026 | 22:47
  • 1518
  • 2
Станислав Кунов надделя над корав грък на MAX FIGHT 65

Станислав Кунов надделя над корав грък на MAX FIGHT 65

  • 29 май 2026 | 22:25
  • 1666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 26506
  • 53
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 20165
  • 140
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 13497
  • 27
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 9788
  • 2
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 18935
  • 69
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
  • 3950
  • 1