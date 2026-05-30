Експресен нокаут за Павлович в Китай

Бившият претендент за титлата на UFC в тежка категория Сергей Павлович нокаутира Талисън Тешейра в първия рунд на битката им, която бе част от основната карта на събитието UFC Макао.
Руснакът сложи край на битката с Тешейра само 39 секунди след началото й. Опитният нокаутьор пласира четири поредни крошета, които пратиха бразилеца на земята. След това той сломи Тешейра с мощен "граунд-енд-паунд" близо до клетката.
Успехът е трети пореден за 34-годишния спортист от Ростов. Непосредствено след края на срещата в Макао той поиска битка за титлата в неговата теглова дивизия.