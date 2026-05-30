Менифийлд нокаутира Мингянг и разочарова домакините на UFC Макао

Алонзо Менифийлд не се притесни да влезе в ролята на аутсайдер по време на галавечерта UFC Макао.

В основния подгряващ двубой на галата в „Galaxy Arena“ Менифийлд нокаутира китаеца Жанг Мингянг още в първия рунд и смълча публиката в родината на своя опонент.

Жанг Мингянг влизаше в двубоя след първата си загуба в UFC – нокаут от Джони Уокър в главния двубой на UFC Шанхай през август. Репутацията му на боец, който приключва мачовете си с нокаут в първия рунд, не възпря Менифийлд да влезе в размяна на удари. Двамата си размениха тежки крошета, като в крайна сметка Менифийлд успя да изтощи Жанг.

Американецът притисна китаеца до клетката, докато нанасяше серия от крошета. Защитата на азиатеца рухна напълно под ударите на американеца. След мача Менифийлд беше попитан дали планът му е бил да се бие в стойка с опасния страйкър, на което той отговори без колебание.

„Разбира се, че това беше ш*баният план“, заяви Менифийлд. „Ще вляза тук и ще се бия с него. Мислите, че ще бягам и ще се боря? По дяволите, не. Дойдох тук, бих се с него и го победих.“

Менифийлд (18-7-1) подобри статистиката си в UFC на 11-6-1 и вече има три победи в последните си четири двубоя. С впечатляващото си представяне срещу Жан, „Атомния“ се завърна след загубата с нокаут от Волкан Йоздемир през ноември на UFC Катар. От своя страна, Жан (19-8) вече има две поредни загуби в ключови битки в родната си страна, след като беше стартирал кариерата си в UFC с три поредни победи.

