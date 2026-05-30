Сонг Ядонг донесе единствената победа за Китай на UFC Макао

Вторият събмишън на Сонг Ядонг в UFC дойде в най-подходящия възможен момент. В главния двубой на UFC Макао Сонг постигна победа чрез събмишън над Дейвисон Фигередо. Това беше първият му двубой в родината му Китай от 2018 г. насам. След по-бавен старт, Сонг хвана Фигередо в капан със задушаващата техника "гилотина" към края на втория рунд и принуди двукратния шампион в категория муха да се предаде.

Преди двубоя Сонг беше считан за сериозен фаворит, като очакванията бяха, че неговият ръст, младост и умения в стойка ще се окажат твърде голямо предизвикателство за 38-годишния Фигередо. Въпреки това, в първия рунд почти нямаше размени на удари, а единственият по-силен удар беше нанесен от Фигередо, който също завърши рунда в доминираща позиция, след като Сонг се подхлъзна при опит за ритник.

Разочароващите първи пет минути направиха финала във втория рунд още по-изненадващ. Сонг изглеждаше, че печели рунда в стойка, преди да се наложи да се защитава от късен опит за събаряне от страна на Фигередо. Китаецът обаче бързо обърна ситуацията, като сграбчи врата на бразилеца и си осигури победата чрез събмишън в 4:42 минута на втория рунд.

Това беше първата победа със събмишън за Сонг от дебюта му в UFC през 2017 г., когато той отново спечели с гилотина срещу Бхарат Кандаре.

След мача Сонг благодари на главния треньор на "Team Alpha Male", Юрая Фейбър, и на целия си екип за подобряването на уменията му в граплинга. Когато беше попитан с кого би искал да се бие след това, той беше пределно ясен в отговора си.

„Не ми пука, ще приема когото и да ми дадете“, заяви Сонг. „Давайте!“

Сонг (23-8-1, 1 несъстоял се мач) влезе в UFC Макао като номер 7 в категория петел според глобалната ранглиста на mmafighting.com. Въпреки че победата над залязващия Фигередо едва ли ще промени значително позицията му, тя го задържа в битката за върха след загубата от Шон О'Мали на UFC 324. 28-годишният боец вече може да се похвали с победи над бивши шампиони на UFC като Фигередо и Хенри Сехудо, както и над бившия шампион на WSOF Марлон Мораес.

Що се отнася до Фигередо (25-7-1), той вече има четири загуби в последните си пет двубоя в категория до 61 кг. след обещаващ старт в дивизията.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google