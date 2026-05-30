Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 19:30: Гладиаторските битки от SENSHI 31 в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Сонг Ядонг донесе единствената победа за Китай на UFC Макао

Сонг Ядонг донесе единствената победа за Китай на UFC Макао

  • 30 май 2026 | 17:36
  • 370
  • 0

Вторият събмишън на Сонг Ядонг в UFC дойде в най-подходящия възможен момент. В главния двубой на UFC Макао Сонг постигна победа чрез събмишън над Дейвисон Фигередо. Това беше първият му двубой в родината му Китай от 2018 г. насам. След по-бавен старт, Сонг хвана Фигередо в капан със задушаващата техника "гилотина" към края на втория рунд и принуди двукратния шампион в категория муха да се предаде.

Преди двубоя Сонг беше считан за сериозен фаворит, като очакванията бяха, че неговият ръст, младост и умения в стойка ще се окажат твърде голямо предизвикателство за 38-годишния Фигередо. Въпреки това, в първия рунд почти нямаше размени на удари, а единственият по-силен удар беше нанесен от Фигередо, който също завърши рунда в доминираща позиция, след като Сонг се подхлъзна при опит за ритник.

Разочароващите първи пет минути направиха финала във втория рунд още по-изненадващ. Сонг изглеждаше, че печели рунда в стойка, преди да се наложи да се защитава от късен опит за събаряне от страна на Фигередо. Китаецът обаче бързо обърна ситуацията, като сграбчи врата на бразилеца и си осигури победата чрез събмишън в 4:42 минута на втория рунд.

Това беше първата победа със събмишън за Сонг от дебюта му в UFC през 2017 г., когато той отново спечели с гилотина срещу Бхарат Кандаре.

След мача Сонг благодари на главния треньор на "Team Alpha Male", Юрая Фейбър, и на целия си екип за подобряването на уменията му в граплинга. Когато беше попитан с кого би искал да се бие след това, той беше пределно ясен в отговора си.

„Не ми пука, ще приема когото и да ми дадете“, заяви Сонг. „Давайте!“

Сонг (23-8-1, 1 несъстоял се мач) влезе в UFC Макао като номер 7 в категория петел според глобалната ранглиста на mmafighting.com. Въпреки че победата над залязващия Фигередо едва ли ще промени значително позицията му, тя го задържа в битката за върха след загубата от Шон О'Мали на UFC 324. 28-годишният боец вече може да се похвали с победи над бивши шампиони на UFC като Фигередо и Хенри Сехудо, както и над бившия шампион на WSOF Марлон Мораес.

Що се отнася до Фигередо (25-7-1), той вече има четири загуби в последните си пет двубоя в категория до 61 кг. след обещаващ старт в дивизията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Любен Джубрилов: ММА има бъдеще в България, но не с тази федерация

Любен Джубрилов: ММА има бъдеще в България, но не с тази федерация

  • 30 май 2026 | 17:22
  • 1096
  • 0
Менифийлд нокаутира Мингянг и разочарова домакините на UFC Макао

Менифийлд нокаутира Мингянг и разочарова домакините на UFC Макао

  • 30 май 2026 | 16:54
  • 522
  • 0
Експресен нокаут за Павлович в Китай

Експресен нокаут за Павлович в Китай

  • 30 май 2026 | 15:44
  • 1013
  • 0
Кай Асакура блесна с нокаут в първия рунд на UFC Макао

Кай Асакура блесна с нокаут в първия рунд на UFC Макао

  • 30 май 2026 | 15:22
  • 390
  • 0
Енчо Керязов: Домакинството на European Grand Prix Open Ramus E6 е признание за авторитета на българското таекуондо

Енчо Керязов: Домакинството на European Grand Prix Open Ramus E6 е признание за авторитета на българското таекуондо

  • 30 май 2026 | 15:03
  • 353
  • 0
Еди Хърн предизвика Дейна Уайт да освободи Том Аспинал от договора му с UFC

Еди Хърн предизвика Дейна Уайт да освободи Том Аспинал от договора му с UFC

  • 30 май 2026 | 14:08
  • 600
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на английския шампион

ПСЖ 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на английския шампион

  • 30 май 2026 | 17:57
  • 8947
  • 24
На живо от Пловдив: Битката за короната в Sesame НБЛ продължава в зала "Сила"

На живо от Пловдив: Битката за короната в Sesame НБЛ продължава в зала "Сила"

  • 30 май 2026 | 18:15
  • 1490
  • 0
Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 34140
  • 63
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 24976
  • 172
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 17998
  • 59
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
  • 8052
  • 7