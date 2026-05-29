Ивайло Станчев иска отговорно отношение и победа в последния мач за сезона

  • 29 май 2026 | 10:05
Старши треньорът на Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев сподели очакванията си преди последния сблъсък на шампионите този сезон.

"Чайките“ приемат ФК Аксаково в 34-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят е в събота, 30-ти май, от 15:00 часа на градския стадион в Балчик. „Очакваме доста зрители на последния мач за сезона. От клуба са подготвили интересна програма и изненади за привържениците. Аксаково е отбор, който може да изненада всеки, затова трябва да подходим максимално отговорно към срещата, за да вземем трите точки и да допринесем за празничната атмосфера. Това би бил подобаващ край на забележителния сезон, който момчетата изиграха“, каза Станчев преди срещата.

Капитанът Мирослав Начев ще изтърпи наказание от един мач заради червения картон, който получи при гостуването на Ботев (Нови пазар), спечелено с 4:0. След този успех балчиклии спечелиха и титлата в шампионата. Един от най-важните играчи в състава, Стефан Митев, също няма да може да вземе участие в срещата. „През сезона доказахме, че независимо кой е на терена, можем да постигаме нужния резултат, така че влизаме уверено в двубоя“, добави още младият специалист.

