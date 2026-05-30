  • 30 май 2026 | 13:24
Египет ще потегли за Мондиал 2026 с четирима вратари

Селекционерът на Египет Хосам Хасан обяви окончателния състав от 26 играчи за Световното първенство. От предварителния списък треньорът извади един играч и това е нападателят на ЕНППИ Октай Абдала. За сметка на това, за "фараоните" ще отпътуват за Северна Америка с цели четирима вратари.

Във финалния списък са звездите Мохамед Салах, Омар Мармуш, Трезеге, Емам Ашур, Мохамед Ел Шенауи, Мохамед Абделмонем и младият нападател на Барселона Хамза АбделкаримЕгипет ще играе с Бразилия в приятелски мач в Кливланд на 6 юни, преди да започне кампанията си на Световно първенство срещу Белгия в Сиатъл девет дни по-късно. След това те ще се изправят срещу Нова Зеландия във Ванкувър на 21 юни, преди да се завърнат в Сиатъл пет дни по-късно, за да завършат мачовете си от група G срещу Иран.

Разширен състав на Египет за Мондиал 2026:

Вратари: Мохамед Ел Шенауи, Мостафа Шобеир (и двамата - Ал Ахли), Ел Махди Солиман (Замалек), Мохамед Алаа (Ел Гуна)

Защитници: Мохамед Хани, Ясер Ибрахим (и двамата - Ал Ахли), Тарек Алаа (ЗЕД), Рами Рабиа (Ал Аин), Хамди Фати (Ал Вакра), Хосам Абделмагид, Ахмед Фатух (и двамата - Замалек), Мохамед Абделмонем (Ница), Карим Хафез (Пирамидс)

Халфове и нападатели: Маруан Атия, Ахмед Сайед Зизо, Емам Ашур, Махмуд Трезеге (всички от Ал Ахли), Моханад Лашин, Набил Емад Донга, Махмуд Сабер, Мостафа Зико (всички от Пирамидс), Мохамед Салах (Ливърпул), Омар Мармуш (Манчестър Сити), Хамза Абделкарим (Барселона), Хаисам Хасан (Овиедо), Ибрахим Адел (Ал Джазира)

