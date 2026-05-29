Египет надви Русия в Кайро

Египет се наложи с 1:0 над Русия в приятелски мач, игран в Кайро. Единственото попадение отбеляза появилият се като резерва Мостафа Зико с глава в 65-ата минута.

В състава на "фараоните" липсваше голямата звезда Мохамед Салах, а атаката водеше Омар Мармуш. Домакиинте създадоха повече положения и заслужено стигнаха до успеха.

Руснаците бяха доста плахи в офанзивен план. От последните си 5 мача те спечелиха само един - срещу Никарагуа. В предишната си проверка тимът на ВалерийКарпин отстъпи с 0:2 на Чили.

"Разбира се, че санкциите влияят. Контроли като тази са ни от голяма полза. Египет е силен съперник, който се готви за участието си на Световното първенство. Мисля, че се представихме достойно", коментира Карпин.

