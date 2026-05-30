Бивш шеф на Наполи и Ювентус се завърна в Серия "А"

От Аталанта официално обявиха назначението на новия си спортен директор, а именно Кристиано Джунтоли. Той подписа договор до лятото на 2029 година, като наследява на поста Тони Д’Амико, който напусна клуба само преди три дни, за да заеме същата длъжност в Рома.

54-годишният Джунтоли има богат опит като ръководител в италианския футбол. Първият му сезон като директор е 2008/09 в Специя, след което прекарва шест години в Карпи. С работата си в скромния клуб той привлича вниманието на Наполи, където е спортен директор от 2015 до 2023 година. През този период той договаря входящите трансфери на играчи като Виктор Осимен, Хвича Кварацхелия, Ким Мин-Жае, Пьотър Жиелински и Станислав Лоботка. Последната му работа беше в Ювентус между 2023 и 2025 година, но там той не оправда големите очаквания към себе си и се стигна до раздяла след трансферни разочарования като Дъглас Луис и Тюн Копмайнерс.

Cristiano Giuntoli è il nuovo Direttore Sportivo dell'Atalanta ⚫🔵

Atalanta appoint Cristiano Giuntoli as the Club's new Sporting Director ⚫🔵

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 30, 2026

