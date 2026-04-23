  Мартин Атанасов облича екипа на Олимпиакос

Мартин Атанасов облича екипа на Олимпиакос

Мартин Атанасов облича екипа на Олимпиакос

Българският волейболен национал Мартин Атанасов ще продължи кариерата си в Гърция, като през следващия сезон ще играе за местния гранд Олимпиакос, съобщава изданието "Танеа".

29-годишният посрещач, който стана световен сребърен медалист с "трикольорите" през миналата есен, в момента се състезава за индонезийския шампион Пресиси Бахаянгкара, а преди това през кампанията беше част от италианския Монца.

В кариерата си Атанасов, който е юноша на Левски, е играл още за Добруджа, турските Токат Беледийе Плевнеспор, Зираат Банк и Галатасарай, германския Фридрихсхафен, френския Шомон и руския Локомотив Новосибирск.

Олимпиакос, който е спечелил рекордните 32 титли и 18 национални купи в гръцкия мъжки клубен волейбол, обновява почти изцяло състава си. През миналия сезон "червено-белите" останаха със сребърните медали в първенството, а през настоящата кампания отпаднаха на полуфиналите от защитаващия титлата си голям градски съперник Панатинайкос.

Металург с покана за участие в efbet Супер Волей

Металург с покана за участие в efbet Супер Волей
  • 23 апр 2026 | 15:09

  • 23 апр 2026 | 15:09
  • 369
  • 0
Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

  • 23 апр 2026 | 01:14
  • 31921
  • 8
Станев: Имаме два дни, за да покажем друго лице в Бургас

Станев: Имаме два дни, за да покажем друго лице в Бургас

  • 22 апр 2026 | 22:29
  • 1290
  • 4
Николай Желязков: В тези мачове най-важното е да успееш, да излеш от трудните моменти

Николай Желязков: В тези мачове най-важното е да успееш, да излеш от трудните моменти

  • 22 апр 2026 | 22:00
  • 1263
  • 0
Локомотив поведе с 2:0, но Мони Николов получи разтежение, Зенит стигна до победата

Локомотив поведе с 2:0, но Мони Николов получи разтежение, Зенит стигна до победата

  • 22 апр 2026 | 21:45
  • 18625
  • 15
Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

  • 22 апр 2026 | 20:57
  • 36998
  • 37
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 4606
  • 22
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 12607
  • 22
Григор Димитров - Даниел Вайехо

Григор Димитров - Даниел Вайехо

  • 23 апр 2026 | 15:05
  • 1897
  • 0
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 15345
  • 13
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 23459
  • 25
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 6787
  • 5