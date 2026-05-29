ДУЗПИ РЕШИХА БИТКАТА ЗА ЕВРОПА МЕЖДУ ЛУДОГОРЕЦ И ЛОКО ПЛОВДИВ - НА ЖИВО С ОТЗИВИТЕ ОТ РАЗГРАД
22-годишен англичанин дебютира с успех на MAX FIGHT

Великобританецът Чарли Дейнес записа победа над Александър Йотовски в двубой по правилата на К-1 с ММА ръкавици в категория до 84 килограма. Битката бе част от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 65.

В типичния за Александър Йотовски стил битката с високо темпо и търсена на нокаута. Дейнес обаче показа добри контраатаки, а в моментите, в които чувстваше заплаха, използваше умело клинча. В средата на рунда Йотовски получи ритник в главата и докосна земята с ръце за секунда. Това доведе до отброяване за нокдаун, въпреки че 30-годишният българин сигнализираше на рефера, че е в добро състояние. 

В началото на втория рунд възпитаникът на Александър Йотовски получи ритник в левия прасец и посочи на рефера, че иска почивка, което доведе до още един нокдаун. Малко по-късно българинът падна в нокдаун и от кроше, което доведе до успех с технически нокаут за 22-годишния англичанин.

